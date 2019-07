MARKO PIŠE LUNI PESMU? A tek da vidite ko mu pomaže: Anabela će da IZGORI! Svi u strahu!

Marko Miljković godinama je radio i zarađivao kao di-džej, te pošto je muzika njegova velika ljubav, rešio je da spoji privatno i poslovno. Kako se navodi, on planira da se oproba kao tekstopisac i kompozitor, te napiše pesmu za svoju devojku Lunu Đogani.

On je, kažu, pozvao Mirka Gavrića da mu pomogne, a Luna je navodno oduševljenja čitavom idejom. Međutim, svi se boje Anabeline reakcije.

"Marko želi da to bude urbana pesma, bržeg ritma, koja će se puštati po klubovima i diskotekama, a ta njegova ideja se na prvu loptu dopala Đoganijevoj. Kako ima poverenja u njega i zna da se razume u muziku, nije želela preterano da se meša u sam rad na pesmi, već će to biti iznenađenje", ispričao je izvor, pa nastavio:

"Marko je zamolio Gavrića da mu pomogne oko produciranja pesme, a ovaj je to sa zadovoljstvom prihvatio. Jedini problem je to što ne znaju kako će Anabela reagovati, jer ona još nema poverenja u Marka i smatra da loše utiče na njenu ćerku. S druge strane, ne želi da kvari Luninu sreću i dopušta joj da sama uvidi da li je Miljković za nju ili nije", završio je on.

foto: Printscreen

Savo Perović se, pak, već pohvalio duetom koji splanira sa pobednicom "Zadruge 2".

"Kupio sam dve pesme, jedna će biti samo moja, dok je druga duet, koji ću snimiti sa Lunom. To će malo da sačeka, pošto ćemo prvo oboje predstaviti svoje stvari, pa onda na red dolazi duet", rekao je jednom prilikom Savo.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Alo/Foto: Printscreen Amidži

Kurir