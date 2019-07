SELJAČINA TEŠKA, BALVAN JEDAN, JOŠ BI PEVAO BI ZA 100 €! Gagi Đogani Slobu ne može da gleda očima, a evo koji je razlog! PUCA OD BESA!

Gagi Đogani nakon pobede svoje mezimice Lune otvoreno govori o Anabeli, Marku Miljkoviću, o međusobnim porodičnim odnosima, ali nije izostavio ni da se dotakne teme Slobe, kog i dalje smatra najvećim krivcem za Lunino loše psihičko stanje u prvoj, ali delimično i drugoj sezoni “Zadruge”.

Gagi je između ostalog rekao sve što misli o Slobi Radanoviću, Luninoj bivšoj ljubavi i priznao da mu nije bilo pravo, što joj on nije ni čestitao pobedu, nit ju je pozdravio.

“Luna nije njegov nivo. Bitno da je Sloba sam svoj nivo. On je seljak jedan običan. Seljačina teška, balvan jedan. Ko je on da kaže da se neće pozdraviti sa njom jer nema potrebe I da joj ne bi pružio ruku jer je pobedila. Taj isti Sloba Radanović seljačina će morati da uzme Luninu sliku i da stavi u novčanik, pa svaki put pre nastupa da uzme lepo otvori novčanik pa poljubi Luninu sliku. Bez Lune bi bio nula. Pevao bi još uvek u Zrenjaninu za 100 evra o to mu je mnogo", rekao je Gagi za Svet.

Podsetimo, denser je u prvoj sezoni podržavao ljubav Lune i Slobe, čak je i navijao da se pomire, a sad je promenio mišljenje.

