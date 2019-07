DRAMA U PORODICI ĐOGANI! Luna otkrila sve detalje o svađi Anabele i Gagija! Evo šta se zaista dešava u njihovoj kući!

Luna Đogani pomirila se sa Markom Miljkovićem, ali harmoniju u njenom životu narušio je sukob između njenih roditelja, Anabele i Gagija.

Naime, dok je Luna bila u rijalitiju Anabela je javno optužila bivšeg muža za prevare. Đoganijeva je navela i da sukob roditelja najteže podnosi njena mlađa sestra Nina.

"Kad sam ulazila, bila je totalno drugačija situacija, oni su radili zajedno, snimali su pesmu, uvek su se trudili da imaju dobar odnos zbog nas. Kad sam izašla, svašta se izdešavalo. Nisam htela da se mešam, ja sam ih samo zamolila da ako ne mogu da imaju dobar odnos da nemaju nikakav odnos. Ne želim da čitam njihovo prepucavanje preko novina. Laž je bila da je moj otac izjavio da je moja majka potrošila novac koji sam zaradila, ona je to uložila u stan, moj otac je to i demantovao. Ja sam ih zamolila, najviše zbog Nine, njoj to najteže pada, ona je u pubertetu, ne može to da shvati, zamolila sam ih da to stišaju. Oni su me poslušali. Ja sam jako vezana i za majku i za oca, ja želim da ih imam oboje pored sebe", ispričala je Luna.

