MARKO I LUNA SE POLJUBILI PRED SVIMA, PALO POMIRENJE: Evo šta se sve dešavalo kada ih kamere nisu snimale! Tačno na vreme Miljković je došao po POBEDNICU i dao joj OVO!

Luna Đogani i Marko Miljković pričali su o početku svoje veze i prvom poljupcu.

Njih dvoje su se 14. januara poljubili i to na veoma neobičan način, čega su se prisetili.

"Celo veče smo igrali i u tom trenutku sam smislila da uzmem ćevap i tada se desilo. Bilo me malo sramota jer je to bio naš prvi kontakt u tom smislu. To je naš najlepši poljubac, to što smo se krili lopatom je bilo isto simpatično. Ja bih odustala da se nije desilo to veče", rekla je Luna, a onda Marko nastavio:

"Smotala me na brzinu, ali sam ja stalno davao povratnu informaciju. Ona je presudila da to tako mora da se desi. Plavuše nisu moj tip devojaka, nije mi se svidela u prvoj sezoni, da li što je bila zauzeta, verovatno zbog toga, nisam se petljao. Kada je izašla iz "Zadruge", izašli smo u Beogradu i tu me zaintrigirala. Video sam neku nežnost i toplinu koja mi se zaista dopala. Kada sam ušao u "Zadrugu" mi se baš svidela. Eto, tu smo, gde smo sad."

Potom se javila jedna gospođa, koja nema najlepše mišljenje o Marku, ali voli Lunu.

"Došli smo u žižu javnosti, normalno je da postoje ljudi koji podržavaju ili ne podržavaju mene ili Lunu. U što manjem broju, bilo bi idealno, ali nije problem, suočićemo se", izjavio je Miljković.

Ono što sve zanima je da li su se Luna i Marko pomirili.

"Noć između 13. i 14. smo se sreli i popričali o svemu i izgladili mnoge stvari, mi smo se pomirili", rekao je Marko.

"Kako niste videli u mojim očima da sam srećna. Marko mi je poslao poruku, iznerviralo me što je pričao da ćemo se videti. Odmah su išli komentari da sam ja ker, možemo da se vidimo i da niko ne zna, ali je morao da kaže jer su gledaoci pitali. Taj dan smo u rijalitiju rekli da ćemo provesti zajedno. Rekao je da ima potrebu da se vidi sa mnom. On je došao po mene, bila sam u svom stanu, došao je tačno na vreme po mene, imala sam tremu, kao da je prvi put. Ono što me najviše iznenadilo je što mi je kupio cveće i to ga je stavio na sedište iza i dok je vozio cveće je palo da sam ga ja posle skupljala. To me podsetilo na Lunu i Marka iz Zadruge, i te kako je bio romantičan. Taj poljubac je kao da je bio prvi", dodala je Đoganijeva.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir