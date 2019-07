LUNI NEMA POMOĆI! MARKO JE OBIČAN KLOŠAR KOJI ŽIVI NA RAČUN DEVOJAKA! Evo šta su čitaoci Kurira poručili Đoganijevoj! NE BUDI OPUŠAK! Skoro za žaljenje ali i to ne zaslužuje! (FOTO)

Luna Đogani pomirila se uživo sa Markom Miljkovićem, s kojim je bila u vezi u rijalitiju Zadruga 2. Njih dvoje su raskinuli samo dan pred finale, a u superfinalnoj noći našli su se u direktnom dvojoku u kojem je Luna zauzela prvo, a Marko drugo mesto.

Odmah posle završetka šoua, Marko se pokajao i javno poručio da bi se pomirio sa Đoganijevom. Pomirenje se desilo pred kamerama, kada su jedno drugom poleteli u zagrljaj.

Međutim, mnogi pratioci rijalitija nisu baš oduševljeni što mu je Luna dala drugu šansu. Dok su jednima slatki i najslađi par, drugi smatraju da ga blogerka nije zaslužila dok većina ipak poručuje Luni da je pogrešila što se pomirila sa di-džejem iz Bursa.

Evo šta su čitaoci Kurira poručili Luni:

"Nema pomoći Luni. Meni je nje žao. Luna, shvati već jednom: Dostojanstvo se uvek isplati. Ne budi opušak", "Pa skoro za žaljenje, ali i to ne zaslužuje. Foliranti oboje, a ona dno dna. I moralna nula", "Ona je osoba kojoj nema pomoći", Nažalost, ona izgleda to voli, a šteta, šteta!".

"Dok je Lunine slave i para, biće i Marka. Čim to prođe, proći će i Marka", "Da li je realno da je ona ovoliko plitka i glupa?!", "Pa Marko je običan košar koji živi na račun svoji devojaka (sve su sada bivše)", "U životu nisam

videla nekoga toliko proračunatog, namazanog i podmuklog kao njega. Da li je moguće da to vidi cela Srbija samo ne Luna?", "On je običan luzer koji je svoj život protračio u tuđim stanovima i iskorišćavao svaku curu",

"Klasičan lažov i manipulator", "Od danas za nju nemam trunku žaljenja"

Problemi tek počinju kada krene da se kocka (jer imaće sa čim) pa je bude ignorisao danima"! Good luck Luna!", samo su neki od čitalaca i poruka za Lunu da se čuva Marka.

"A po čemu je Luna bolja od Marka, jel po alkoholu, histerisanju, po čemu. Marko potiče iz jedne fine porodice, kulturan je odmeren. A to sto Mića lupa ko Maksim po diviziji, ne treba uzimati u obzir. Pustite decu neka sami odlučuju", bilo je i onih koji podržavaju Marka.

"Glupa Luna zar si toliko slepa? Svi vide da te Marko ne voli samo ti ne vidis. Prvo će ti se uvaliti u stan, a onda kada ti prokocka i uzme i zadnju paru šutnucete.Luna dođi sebi".

"Luna, prelepa si, uz Ivanu i dosta vežbe postaćeš pevačica. Vladaš scenom, imaš harizmu i x faktor, a što se tiče Marka nisam sigurna da je za tebe. No, ti bolje znaš i neka vam je sa srećom, a vreme je najbolji pokazatelj. U svakom slučaju, sve najlepše ti želim", bilo je umerenih i dobronamernih fanova.

Ipak, najviše lajkova dobio je komentar: "Povraće mi se od njih! Kakvi foliranti..."

