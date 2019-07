ANABELA ME ODMAH PITALA ZAŠTO SAM LAGALA, MNOGO LOŠEG SAM PRIREDILA PORODICI: Luna i Marko ponovo ZAJEDNO, a čeka ih razgovor sa njenom majkom! Miljković izneo svoj PLAN!

Luna Đogani pomirila se sa Markom Miljkovićem, a sada je progovorila o mišljenju svojih roditelja Gagija Đoganija i Anabele Atijas.

Pobednica druge sezone rijalitija priznala je da roditelji još nisu videli Marka i nju zajedno.

"Najveća mi je greška što sam govorila da ga ne volim, da nije to to, ja sam sebe ubeđivala, a oni su mi verovali. Oni su slušali drugu priču, moja greška je što nisam sačekala i pustila vreme. Najbitnije mi je da moji roditelji znaju da sam slušala svoje srce, možda cu da pogrešim, ali sam dala šansu, ja bih se jela i kajala da nisam probala. Vodila sam dug razgovor sa Anabelom, a ona me pitala što sam lagala, oni su verovali da ja ne osećam ništa. Ona nije videla da želim da budem opet sa njim, kriva sam što sam pričala bilo šta. Vreme će pokazati, ali sam dužna i mami i tati da ispričam kako se zaista osećam. Loše se osećam samo zbog svoje porodice. Smatram da sam im dosta loših situacija priredila, imam potrebu konstantno da im se izvinjavam, a volela bih da samo budemo srećni kao porodica. Imam osećaj da sam jedini krivac što to ne može", rekla je Luna i dodala:

foto: Printscreen

"Kada majka vidi da nisam srećna, odmah pomisli da nešto nije u redu pored tog dečka. Zbog toga nije bila dobro, a imam potrebu da im se posvetim i ne znam da li ću ikad moći da im se iskupim. Volela bih da jednog dana taj loš osećaj samo prođe. Moj život tek kreće da bude kako treba."

Marko Miljković misli da će sve biti u redu kada popriča sa Luninom majkom.

"Svašta je dokaz da ona mene voli, kao i ovo. Izboriću se, nisam sreo Anabelu, ali naravno da ćemo ljudski popričati. Naravno da sam preterivao, nisam se kontrolisao, ali mora da proba da me razume, bilo je neprikladno", izjavio je on.

foto: Kurir

Markova majka Nedeljka nije imala pozitivno mišljenje o Luni dok je imala nervne slomove, ali je sada podržava.

"Ona se generalno ne meša u moje odnose sa devojkama. Mojoj mami je Luna jako draga, nije mi ništa pričala, pustila me da sam rešim stvari kako ja hoću", kaže Miljković.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir