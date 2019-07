MARKO JE NAJAVIO VIĐANJE SA LUNOM ZA 14. JUL, ALI OD TOGA NIJE BILO NIŠTA! Evo šta se desilo: Pobednica otkrila PRAVU ISTINU! (FOTO)

Marko Miljković, gostujući u jednoj emisiji sa sada već bivšom devojkom Lunom Đogani, najavio je susret na dan kada bi slavili pola godine otkako su zajedno. Međutim, bivši ljubavnici nisu se sastali u noći između 13. i 14. jula, a pobednica "Zadruge 2" objasnila je o čemu se tu zapravo radi.

"Marko je najavio da ćemo se videti 14. Trebalo je da nam bude šest meseci tad. Nije trebalo da kaže, taj datum se pominje kao da će neko veliko dešavanje u Srbiji da se desi, samo je napravio problem. Sada mi se novinari kriju u žbunju!" prokomentarisala je ona ispred zgrade u kojoj je pazarila stan, pa naglasila da će o onome što se desilo između njih dvoje pričati u nekom od narednih gostovanja, zajedno sa njim.

"O našem odnosu ćemo razgovarati sutra. Generalno, mene nervira što on ume da napravi tako pompu. Ali sve je tako spontano, to za 14. je još u 'Zadruzi' rekao da ćemo proslaviti kada izađemo. Nas dvoje se čujemo... Ne bih ništa pričala dok se ne čujem sa njim, dok ne vidim kako stoje stvari, sutra ćemo reći sve što treba da kažemo. Bilo je dosta šansi i sa njegove i sa moje strane. Emocije se nisu ugasile, ja njega volim. Nedostaje mi. Bilo je ružnih situacija, ali to ne menja činjenicu da se mi volimo. Kad sam ga videla u emisiji, osetila sam da me nije još uvek prošlo", nastavila je u "Premijeri" ona.

