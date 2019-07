BRUSJANI SU GORELI OD ŽELJE DA IM LUNA DOĐE! A zbog rijaliti raskida sve je palo u vodu: Gospođa Miljković otkrila je detalj koji u finalu NIKO NIJE VIDEO! Marko LIO SUZE PRED MAJKOM!

Iako Luna Đogani i Marko Miljković više nisu zajedno, njegova majka Nedeljka i dalje navija za njihovu ljubav, kao i za pobednicu rijalitija koju je ceo Brus zavoleo.

Samo nekoliko trenutaka pre nego što je Luna problašena pobednicom, Nedeljka je prokomentarisala kako je tužna zbog njih dvoje. Gledajući njihov raskid, doživela je gušenje koliko se potresla.

"Marko me je suzama dočekao i rekao mi je da je prvi put onako jako zaplakao. Nije mu bilo lako", otkrila je Nedeljka, pa nastavila da hvali svog sina i opisuje njegov odnos sa mladom blogerkom.

"Sve se dogovaramo i moj sin je dobar dečko, ali odluke o vezama i svom životu donosi sam. On je svoj čovek, ali me poštuje kao svog roditelja. On zna i to vrlo dobro da ima moju podršku u svemu što odluči i uradi. I kad pogreši, snosi posledice, a ja sam tu da ga utešim i ohrabrim. To je obaveza svake majke", ispričala je Markova majka.

I bez obzira što u tom trenutku više nisu bili par, Nedeljka se drage volje pozdravila sa Lunom u finalnoj noći. Čak ju je i poljubila.

"Lunu sam poljubila jer sam tako želela. Ja sam njoj prišla u toku superfinalne večeri dok je bila zagrljena sa majkom. Tako sam odlučila dok sam se spremala da dođem iz Brusa. Šta će sa njom i Markom biti to ne znam i to je njihova stvar, ali ako bude izabrao da nastavi sa Lunom ja ću je svim srcem prihvatiti. Nisam ja pozvana da merim ko je u pravu i da budem sudija u njihovim odnosima, ali Luna ima mnogo osobina zbog kojih mi se sviđa", ispričala je Nedeljka, pa nastavila:

"U Brusu svi podržavaju Lunu jer je to malo mesto u kojem svi znaju Marka i smatraju ga uspešnim mladim čovekom koji se u velegradu bori za sebe i snalazi u takvom okruženju, a dolazak poznate devojke iz velikog grada kakav je Beograd u Brus svima imponuje. Takođe, i meni kao i mojim sugrađanima bi bilo mnogo drago da je Luna Markov izbor. Ne mogu da vam opišem koliko sam bila srećna dok su Luna i Marko bili u ljubavi i dok su bili usmereni jedno na drugo, bez obzira na uticaje javnosti i okoline", zaključila je ona.

