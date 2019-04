MNOGO RADI, STALNO JE NA RELACIJI SRBIJA-ŠVAJCARSKA, NEMA ON KAD ZA KOCKU! A ako ostane sa Lunom... Progovorila Miljkovićeva majka: Ima žarku želju SAMO JEDNO da poruči rijaliti paru!

Nedeljka Miljković, majka Marka Miljkovića, ne propušta nijedan prenos iz rijaliti kuće jer joj voljeni naslednik i te kako nedostaje. U svom stilu, mirno i staloženo, prokomentarisala je brojne situacije koje već danima tresu čitavu javnost.

Kako ističe, uvek je na strani svog mezimca i spremna je da ga podrži šta god on da odluči, ali napominje da joj se Đoganijeva svakako veoma dopada, te da bi volela da svoje ratove vode van crnog stola i znatiželjnih pogleda.

"Marko mi jako nedostaje, pratim 'Zadrugu' koliko god mogu, uvek izdvojim vreme. Najviše mi fali da se čujem sa njim. I kada je van rijalitija, Marko ne živi kod mene u Brusu, već u stanu u Beogradu. Tako je odlučio zbog posla jer puno radi. Meni je dovoljno da se on javi, ma odakle da stiže i ma gde da ide, da mu čujem glas, da kaže: 'Mama, stigao sam', 'Mama, dolazim sa drugarima u Brus'. Mnogo mi fali to, ali ćerka Maja je sada uz mene, zajedno pratimo rijaliti i razmenimo sve lepo i ružno", kaže Neda i dodaje da smatra da u rijalitiju u kojem joj boravi sin postoje rovci koji žele da unište njegovu ljubav sa Lunom.

foto: Printscreen

"Luna mi se dopada stvarno. Ja vidim da su Marko i Luna zaljubljeni, osetila sam odmah te varnice između njih. Ono što mi mnogo smeta je to što zadrugari pokušavaju da ih posvađaju. Među onima koji se mešaju u njihov odnos su Zorica Marković, Marija Kulić, Lepi Mića, a sada i Stanija. To su rovci koji njima prave probleme jer ne žele da ih vide zajedno. Namerno prave smicalice. Zorica kada izađe iz Zadruge, na sebe treba da navuče ogroman džak da je narod ne gleda i da se ona ne vidi. Kakvo je to njeno ponašanje? Sramota! Miljana je bila loša prema Marku, a sada i njena majka Marija."

Markova majka ističe da, kada bi imala priliku da popriča sa sinom i njegovom izabranicom, da bi imala samo jedan savet - da pokušaju da sačuvaju svoju ljubav.

foto: Printscreen

"Ako Marko odluči da ostane sa Lunom, ja ću biti srećna. Kako on kaže, tako je, moju podršku ima. Sa njom sam zadovoljna. Posavetovala bih ih oboje da se ne svađaju, da se sklone u neko ćoše kada završe raspravu za stolom sa ostalim zadrugarima. Ne treba sami sebe da kidaju, već da prestanu da komentarišu šta je za tim stolom bilo, to ih izjeda i jedno i drugo", zaključila je ona.

Neda Miljković kaže i da je u lošim odnosima sa bivšim suprugom, Markovim ocem, ali napominje da je upravo njen naslednik onaj ko je zadužen za to da smiri situaciju.

"Marko je mirotvorac između mene i bivšeg supruga. On ima neki svoj način da pristupi ocu ili bilo kome, ume da umiri sagovornika, tačno zna šta hoće. Markov otac sada živi u odvojenoj kući na selu, ne stanujemo zajedno. Dobio je rešenje za penziju i otišao u tu novu kuću, ima auto, pa može sam da ide do grada. Ja sam u Brusu, tako da se ne viđamo često. Uznemiravao me je kada je Marko ušao u “Zadrugu 2”, ali ja sam ispričala ćerki Maji i ona je uspela da reši situaciju. Tada je moj bivši suprug nakon njene intervencije stopirao svoje ružne želje i namere. On se godinama tako ponaša, Marko mi je uvek pomagao."

Povodom Luninih javnoh optužbi, Neda se dotakla i teme kocke, te toga na šta Marko troši svoje vreme i novac kada nije u rijalitiju.

"Marko se ne kocka van rijalitija da ja za to znam. Kad bi imao vremena? On puno radi, svake nedelje na tri dana putuje u Švajcarsku, samo što se vrati, priprema se za naredni put. On novac koji zaradi u inostranstvu troši u Srbiji, ali lepo funkcioniše, ne rasipa se, ne troši na kocku", tvrdi Miljkovićeva majka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic/Foto: Printscreen

