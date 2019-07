KOMŠIJE PROGOVORILE O ANASTASIJI RAŽNATOVIĆ: Nismo imali pojma da ona živi kod nas na Vračaru! Ceca je lepa žena, ali ova devojka... SVI U ŠOKU!

Komšiluk Anastasije Ražnatović je, malo je reći, oduševljen mladom pevačicom iz njihovog kraja. Ona se nedavno preselila u luks stan na Vračaru, ali kako kažu, živi u potpunoj ilegali. Najčešće je viđena u autu, kako napušta zgradu, i svi uglavnom imaju veoma lepo mišljenje o njoj.

"Sve doskora nisam imala pojma da to dete živi u našoj zgradi. Kada sam je prvi put videla, nisam bila sigurna da je to ona, ali mi je ćerka rekla da jeste. Prijatno se iznenadim svaki put kada na nju naletim u liftu ili ispred zgrade jer se kulturno javi i pita kako sam. To današnja omladina ne radi, a ona se uredno javi, iako joj je majka jedna od najpopularnijih pevačica na Balkanu. Slatka je, skromna i vaspitana. Zaista nemam šta da joj zamerim", objasnila je prva komšinica.

Prodavačica iz obližnje radnje priznala je da Anastasiju viđa samo jednom u mesec-dva, kada dođe po žvake.

"Od komšija sam čula da Cecina ćerka živi kod nas u kraju, ali mesecima posle toga je nisam viđala, sve dok jedno poslepodne nije došla u moju radnju. Žurila je, kupila je žvake, prijatno se zahvalila i otišla. Iako je Ceca veoma lepa žena, ova mala je i od nje lepša. Možda je drugi češće viđaju ovde, ali mislim da retko izlazi iz stana. Verovatno i neko drugi obavlja kupovinu umesto nje. Ražnatovići ipak žive na visokoj nozi i ta deca su naučena odmalena da čuvaju privatnost i da se ne druže mnogo sa nepoznatim ljudima. Ipak su od rođenja osuđena na pažnju javnosti i ne može im se zameriti što žive odvojeno od svih i svega i što ne dolaze u prodavnicu da ćaskaju sa mnom", uz osmeh je navela žena.

"Anastasiju viđamo po kraju kada predveče odemo u šetnju. Nekoliko puta smo je videle kada je sa dečkom ulazila u zgradu ili sedela u bašti poslastičarnice koja pripada njenoj zgradi. Vidi se da su zaljubljeni i da im je lepo u vezi jer se uvek smeju i drže se za ruke. Retko ona izlazi, samo kada joj dođu dečko ili drugarice. Naletimo na nju jednom u nekoliko nedelja. Kada joj se nasmejemo, uzvrati nam osmeh. Pristojna je, oblači se normalno, ne diže nos i da ne znamo čija je ćerka, po njenom ponašanju nikada ne bismo zaključili", kažu komšinice od kojih jedna ističe da bi veoma volela da u kraju vidi Cecu.

"Čula sam od komšije koji živi u zgradi pored da je Ceca dolazila kod ćerke, ali je nikada nisam videla kod nas u ulici. Volela bih da sretnem tu ženu, mnogo volim njene pesme i bilo bi mi drago da je upoznam. Sigurno kao i svaka majka povremeno dođe da vidi kako joj se dete snalazi. Anastasija se odvojila od porodice vrlo mlada, sigurno ni Ceci nije bilo svejedno da je pusti. Ali ne mora da brine. Vaspitano je to dete", zaključila je komšinica.

