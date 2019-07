AVA BACILA OKO NA ČUVENOG SUKIJA IZ RIJEKE? Tajna prepiska isplivala u javnost: Tražila mu 3.000 €, pa se zgranula - našla sam mišićavog koji želi bebu i putovanja, DA LI JE MOGUĆE?!

Ava Karabatić navodno se odmah bacila u akciju kada je čula ko je Suki, a koliko je isti "težak". Suad Keserović poznatiji kao Suki, koji je bio povezivan sa Zerinom Hećo, Anom Korać i Irmom Serjanić, pohvalio se na svom Instagramu da ulazi u osmu sezonu najgledanijeg rijalitija "Parovi". Čim je čula da je u pitanju neko ko ima novca, kao i da je omiljen kod žena jer ne žali para, Ava je navodno napravila prvi korak!

Tajna prepiska dospela je u javnost uz malu pomoć jednog Sukijevpog prijatelja. Kako se dalje navodi, Sukiju se ovaj potez nimalo nije dopao.

U prepisci, Ava je zatražila 3.000 evra za snimanje spota, jer ona "jadna" ne može sama da skupi toliko para.

Suki joj je glasovnom porukom odgovorio:

"Ma nije problem, ja rekoh treba ti krvim a tri soma - sitnica."

"Pa nije 100 dinara, nego 3 soma", odgovorila je Ava, pa opet pitala da li može to da joj završi, uz obećanje da će mu ona sve to "odraditi".

"Možeš li mi ikako srediti to, 3.000 evra. Ako imas firmu, odradiću to, nije mi problem raditi. Za onu staru pesmu sam radila celo leto. Ali ne želim da to bude poklon, jer mi to prelazi u sponzorstvo, realno", napisala je ona, pa nastavila:

"Je l moguće da sam naišla na mišićavu osobu koja ima pametan pogled, želi bebu i putovati. Kao da sanjam, ja se ne otvaram tako lako, ali s tobom mi super ide, možda zato nekima delujem umišljeno ili nešto. Samo držim odvojeno javni i privatni život. Zapravo sam jako konzervativna. I ne želim da me neko povredi i zato jesam duže vreme bez ikoga. Ali baš mi fali to, da je sad neko pored mene, ne mislim samo na se*s, već samo taj dodir, osećaj sigurnosti", piše u poruci.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Espreso/Foto: Dragana Udovičić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir