DARKA UŽASAVA ŠTO NEMA POMAKA! NE VERUJE DA ĆE BITI BOLJE! Pevaču je ugrađen veštački kuk, karlica je srasla, pluća su se oporavila, ali JEDNO NIKAKO!

Darko Lazić krajem oktobra prošle godine doživeo je stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj je umalo i poginuo. Čak i danas traje proces oporavka, a porodica i prijatelji ogromna su mu podrška. Ipak, kako se navodi, izgleda da ne ide baš sve po planu.

Polomljena karlica je srasla, pluća su se oporavila, slezina je izvađena, ugrađen mu je veštački kuk, ali funkcija u desnom stopalu se nije vratila.

"Svi kažu da će biti bolje, ali ja u to ne verujem. Osećam da nema pomaka i to me užasava, ali šta je, tu je. Ne mogu da se ubijem", izjavio je Darko.

On je povratio mišićnu masu i takođe uspeo da se oslobodi invalidskih kolica i štaka, ali kretanje i dalje otežava desno stopalo, koje pevač ne može da pomeri.

Kako kažu doktori koji proteklih 10 meseci brinu o Darkovom zdravlju, oni su iscrpeli sve metode lečenja, ali nema željenih rezultata.

