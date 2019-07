DETE NIJE DUŽNO DA SNOSI POSLEDICE NEČIJE NEODGOVORNOSTI! Ana Sević odbrusila Darku: Da sam htela da pratim njegov stil života OSTALA BIH S NJIM U BRAKU!

Darko Lazić optužio je bivšu ženu da je proslavu rođendana za njihovu ćerku Lorenu organizovala bez njegovog znanja, i to baš na dan kada je on imao nastup u inostranstvu. Pevačica je sada progovorila o svađi, pa istakla da to apsolutno nije istina.

"Da sam želela da pratim njegov stil života i datume nastupa, ostala bih s njim u braku. Zaista ne znam kada peva niti tu informaciju mogu da dobijem dok mi je on lično ne kaže. Više puta sam ga zamolila da dođe da se dogovorimo i isplaniramo sve, ali to se nije dogodilo. Dete nije dužno da snosi posledice nečije neodgovornosti", izjavila je Ana Sević.

Na pitanje da li je istina da njenom krivicom Lorena još nije upoznala brata Alekseja, Ana je kratko odgovorila:



"Naravno da ne."

foto: Vladimir Šporčić

Takođe, već neko vreme spekuliše se i o pevačicinom odnosu sa Darkovom verenicom Marinom Gagić, sa kojom je dobio sina.

"Videle smo se jednom u bolnici", bilo je sve što je Ana rekla o tome u kakvom je odnosu sa Marinom.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Printscreen Instagram

Kurir.rs/Story/Foto: Damir Dervišagić

Kurir