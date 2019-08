ULAZILA SAM U STAN SPREMNA DA ĆU DA JE NAĐEM NA PODU! Nešto slično se na kraju i desilo: Zorannah slomljena! Progovorila o majci GUŠEĆI SE U SUZAMA!

Zorani Jovanović i danas je veoma teško da govori o majci, koju je izgubila 2015. godine. Odgovarajući na intimna pitanja fanova, pokazala je koliko je i dalje slomljena, te da još uvek pati.

"Da imaš magični štapić, šta bi uradila?" glasilo je pitanje nakon kojeg je Zorannah spustila telefon, pa počela da priča.

"Iskreno, najiskrenije, od srca bih volela da niko na ovom svetu ne bude bolestan. Meni se jako srce slama, meni se povraća, želudac mi se okreće kada vidim koliko mladih ljudi oboleva od karcinoma. Mnogi ljudi ovo ne znaju, ali moja mama je umrla od karcinoma i to je bolest koja ne pogađa samo tu bolesnu osobu, već pogađa celu porodicu. To je jako strašno i ja se iskreno nadam da niko, ko već nije, neće iskusiti tu stvar nikada", počela je ona, pa objasnila da je imala samo 21 godinu kada je počela da prolazi kroz to sa svojom mamom.

"Ja sam godinama ulazila u svoj stan sa mentalnom spremnošću da ću, kad otvorim vrata, da je zateknem na podu jer je to situacija koja apsolutno može da se dogodi. Tako se nešto slično na kraju i desilo. Četiri godine sam živela u strahu kad mi se ne javi na telefon. Nemate pojma šta sledeće dolazi. Postoje bolji i gori dani, stvari se pogoršavaju tokom noći kada sve deluje da je okej. I iskreno bih volela da se takve stvari nikada nikome ne dese", ispričala je kroz suze.

