SNEŽANU DAKIĆ ZBOG OŠTROG JEZIKA ŽESTOKO SU IZVREĐALI! Ali ona se ne da: Dripci, možete samo da mi PLJUNETE POD PROZOR!

Snežanu Dakić mnogi su podržali kada je na društvenim mrežama obrazložila svoje zapažanje zašto "fine devojke izgledaju kao ku*ve". Međutim, oni kojima se njene reči nimalo nisu dopale žestoko su udarili na voditeljku.

Oni su joj, između ostalog, poručili da je "upala u klimaks", pa da iz tog razloga "vodi bitku sa vetrenjačama".

"Eto još jednog tipičnog etiketiranja žena: ili je ku*va, ili je klimakterična, ili je histerična. I to su najčešće žene sklone da kažu da bi sabotirale bolju ili pametniju od sebe. Ili priglupi muškarci koji ne mogu da ukapiraju šta ste hteli da kažete. To su oni što čitaju površno i hvataju se za ono što njih pecne", izjavila je Snežana.

"Presrećna sam što mi je zrelost donela svest o svemu, što su mi stvari mnogo jasnije. Što sam gospodar svog vremena, svojih odluka, svojih emocija. Što sam dobro. Što sam zadovoljna sobom u svakom pogledu. Ako je to klimaks, onda važi. Neka sam u klimaksu. Pa je l‘ to sramota? Da li žena ima rok trajanja? Pa daj da je kategorizujemo u babe, da bismo joj oduzeli na značaju", poručila je voditeljka koja stoji iza svake reči koju je objavila u postu.

"Poenta zrelosti je što dripci ne mogu da dobace do mene ni mentalno, ni emocionalno. Što čitam svako foliranje i pokušaj manipulacije. A to nije zgodno. Zato mogu samo da mi pljunu pod prozor. A ovakvim komentarima upravo to i rade. Zanemarite frustrirane. Mene interesuju samo najbolji", zaključila je ona.

Inače, evo kroz šta je sve prošla samo nekoliko sati od objave koja je sve digla na noge.

"Posmatram svet oko sebe. Devojke izgledaju jako jeftino u toj plastificiranoj garderobi sa plastičnim umecima u kosi, sa prejakom šminkom i obaveznim platformama. To nije ni moda ni estetika. Mislim da neke od njih, naročito ove jako mlade, uopšte nisu svesne poruke koju šalju. Šalju poruke da su jeftin seksualni objekat za brzu zabavu, a želele bi da ih tretiraju sa poštovanjem i da im ponude ljubav za ceo život", u dahu objašnjava Snežana.

"Tako vas obično etiketira muškarac koji je pokušao, pa ste ga odbili. A inače, ta reč se lako prevaljuje preko srpskoj jezika. Svaka žena je ku*va, dok se ne dokaže suprotno. Jedno je izgledati izazovno, pa i seksi. Pa i zanosno plesati je okej. Ali pornografija nije za javnu upotrebu. Ko voli, neka to praktikuje na žurkama zatvorenog tipa, ili u privatnosti. Ali neprikladno je da to postane dres-kod. Da se razumemo, ja sam dala svoje zapažanje - opis. Nisam nikome sudila."

