OTIMAČINA ZA ŠABANOVIM NASLEDSTVOM: Robertova sestra po majci skovala plan da se DOČEPA MILIONA, a onda je Hasan Dudić PROGOVORIO o svemu!

Robert Šaulić, vanbračni sin Šabana Šaulića, angažovao je advokata i podneo zahtev sudu s namerom da i on učestvuje u ostavinskoj raspravi kao ravnopravan naslednik pokojnog pevača. On je ovu odluku doneo na nagovor sestre po majci, saznaje Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Još uvek se ne zna šta će Robert tačno potraživati na ročištu koje će biti održano u narednim mesecima, ali se pretpostavlja da će zahtevati podelu novčane zaostavštine. Šabanovi naslednici neće da pričaju o ovoj temi koja je za njih veoma bolna, s obzirom na to da je od smrti kralja narodne muzike prošlo svega šest meseci. Jedino je Hasan Dudić, pevačev brat od tetke, pristao da nam kaže o čemu se zapravo radi.

foto: Dragan Kadić

- Roberta volim, on je sin mog pokojnog brata, ali nema moju podršku u tome što radi. Pouzdano znam da ovo nije njegova ideja, nego ga je njegova sestra po majci nagovorila da traži nasledstvo. Nije mi jasno zašto je pristao na to, a pričao je da ništa neće tražiti. Šta ima da dobije? Ne samo da neću da ga podržim nego ću pre da zaštitim moju decu Sanelu, Ildu i Mihajla. Neću dozvoliti da im ti ljudi, mislim na Robertovu sestru i familiju, otmu ono što im pripada - kaže rezignirano Dudić.



Posle pogibije Šabana, Hasan se jednom video s Robertom i, kako kaže, vrlo je razočaran tim susretom.

foto: Vladimir Šporčić, Printscreen

- Nije ispoštovao to što smo pričali, da ne kažem da me je slagao, ali tako je. Robert uopšte ne živi u svojoj kući, onoj koju su mu napravili Šaban i Goca, već stanuje kod nekog slepog čoveka. U njegovoj kući je sestra, ona mu ne da tamo da živi i hoću da se to zna. Ta žena sad hoće preko Roberta da dođe do Šabanovih para, ali neće moći tako. Ako Robert zaista nema od čega da živi, mogao je lepo da pita mene za pomoć, ili Sanelu, Ildu i Mihajla, oni su zlatni ljudi i sigurno ne bi ostali imuni na to da im brat nema šta da jede! Ružno je s njegove strane da ovako postupa - zaključio je Hasan.

foto: Marina Lopičić

Neposredno posle tragičnog događaja u kojem je Šaban izgubio život 17. februara, Dudić je za naš list ispričao i da su njegov brat i snaja još pre 40 godina stambeno i finansijski zbrinuli Roberta.

foto: Damir Dervišagić

- Lično je Goca dala pare Robertovoj majci da napravi kuću za sebe i dete, to je bilo još sedamdesetih godina. Ja o tome sve znam i mogu da posvedočim, treba pravo govoriti. Vidim da sad mnogi komentarišu kako Goca nije dala Šabanu da bude u kontaktu s Robertom, a to su laži i izmišljotine. Šaban je mogao da viđa sina i da se čuje s njim kad god je poželeo - rekao je on tada.

Pažljivi Zbrinuli ga kao dete

Goca htela da usvoji Roberta

Goca Šaulić, udovica Šabana Šaulića, htela je da usvoji njegovog vanbračnog sina Roberta, ali je tu ponudu odbila njegova majka Nevenka Nena Prodanović.

- Poznato je da je Šaban priznao očinstvo bez utvrđivanja, nikada nije pravio pitanje, ali je otvoreno govorio da Robert nije dete rođeno iz ljubavi. Goca je pre udaje za Šaulića znala da on ima vanbračno dete i nastojala je u tome da se Šaban zbliži s njim. Robertova majka Nevenka je tada radila u Nemačkoj, dok je on rastao s njenim roditeljima u blizini Zrenjanina. Tada je Goca predložila Neni da ona i Šaban usvoje Roberta, da raste zajedno s njihovom decom. Ali Nevenka je to odbila - rekao je naš izvor i dodao da su se onda Šaulići dogovorili sa Nevenkom o materijalnom zbrinjavanju deteta.

foto: Dragan Kadić

