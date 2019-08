IBICA JE ZA NJU PROŠLOST! Bekvalčeva potrošila BRDO PARA na Mikonosu, a sada planira da kupi i APARTMAN! ŠOK!

Kada je reč dobrom provodu, putovanjima na skupocenim egzotičnim destinacijama i nekretninama, Nataša Bekvalac nikada nije štedela novac. Kako Kurir saznaje, pop pevačica ovog puta rešila je da otvori novčanik i kupi apartman na Mikonosu.

Ove letnje sezone novosadska barbika Ibicu je zamenila popularnim grčkim ostrvom, kojim je oduševljena. Pored toga što je osetila potpuni mir, ona se zaljubila u svaki detalj ove egzotične destinacije, pa je došla na ideju da tamo pazari nekretninu.



- Nataša nikad nije razmišljala o stanovima u inostranstvu, ali ovo leto joj je donelo potpuno nove planove za budućnost. Ona se ludo provodila s prijateljima na Mikonosu, a ujedno punila baterije za predstojeći period koji je popunjen nastupima i brojnim novim poslovnim projektima. Nedavno se pohvalila da bi volela da ima apartman na ostrvu gde bi dolazila sa ćerkama, sestrama i prijateljima. Ne bi se preselila, ali redovno bi odlazila, odnosno kad god bi imala vremena za putovanje - otkriva naš izvor i dodaje da je pevačica razgledala apartmane koji su na prodaju.

- Raspitivala se za cene, veličinu, uslove kupovine. Nimalo nije jeftino, ali ona bi se odrekla nekih stvari kako bi sebi priuštila taj luksuz na Mikonosu. Ne bi uzimala veliku kvadraturu, bitno joj je samo da je na dobrom mestu. Ona svakako ne bi ulazila u pregovore o kupovini do kraja ovog leta, ali veoma je zainteresovana da to učini do kraja godine ili eventualno početkom iduće - završava naš izvor.

Ovim povodom pozvali smo Bekvalčevu za komentar, ali nije odgovarala na naše pozive i poruke do zaključenja ovog broja, kao ni njena PR služba.

SITUIRANA IMA STAN NA DEDINJU I KUĆU U ČENEJU Nataša Bekvalac je pre nekoliko godina kupila stan na Dedinju, u kom je živela sa ćerkama Hanom i Katjom. U međuvremenu, na porodičnom imanju u Čeneju, nedaleko od Novog Sada, sagradila je kuću u kojoj trenutno živi. Deci je obezbedila veliki vrt u dvorištu, kao i bazen, u kom provode najviše vremena tokom letnjih meseci.

