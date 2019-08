DNO DNA! LUNA SLAVI ZBOG PREBIJANJA NADEŽDE: To je KARMA, pljuvala me je u emisiji! Kija Kockar u šoku: Ona je zla! Treba joj ukinuti sve društvene mreže! (FOTO)

Nadežda Biljić dobila je batine od svog dečka Tome Panića, kojeg je privela policija, a pevačica je otišla u Urgentni centar.

Mnogi su odmah osudili nasilno ponašanje, sem Lune Đogani koja je objavila da joj nije nimalo žao što je dobila batine.

1 / 6 Foto: Sonja Spasić

"Sinoć me je popljuvala u emisiji, ništa nije slučajno. I nije mi žao uopšte, ja sam uvek bila fer prema njoj, a ona me pljuje. Možda je to karma", napisala je Luna Đogani.

foto: Pritnscreen/Instagram

Na Luninu izjavu reagovala je Kija Kockar.

"Zgrožena sam ovim što sam pročitala! Svi znaju moj stav po pitanju nasilja nad ženama a to je stav svakog normalnog bića. Zgrožena sam razmišljanjem jedne mlade devojke i zla kojeg ona želi drugima jer ju je neko “popljuvao u emisiji”?", komentarisala je Kija Kockar Luninu izjavu.

"Mislim da ova duboko nesrećna osoba i kao što sam više puta rekla neinteligentna i kvarna, je primer lošeg vaspitanja i nedostatka životne etike i morala i takve ljude treba zaobilaziti u životu i ne treba im davati socijalne mreže niti medijiski prostor jer ovakvim izjavama mogu sutra uticati na neku drugu mladu devojku koja će misliti da je bilo koje nasilje nad ženama opravdano a to može dovesti i do nesrećnog ishoda. U šoku sam da neko može tako da razmišlja i da želi nekom ovako nešto. Da, u šoku sam jer je i sama njena majka pretrpela nasilje i da jedna devojka od 23. godine razmišlja na ovakav način je za svaku osudu jer više nije klinka. I u šoku sam da Luna Đogani priča o karmi. Sramotno i vrlo bezobrazno. Nadeždi želim da se što pre sabere i oporavi, da se kloni muškaraca takvog tipa i da pronađe mir. Naravno, odgovarajuća kazna za nasilje!", rekla je Kija Kockar za Kurir.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/I.E/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir