POTRESNA ISPOVEST NADEŽDINE MAJKE: Rekla mi je da ju je Toma pretukao kao STOKU! Slavica je dala samo JEDNO OBEĆANJE SVIMA!

Slavica Biljić, majka Nadežde Biljić (28) prva je saznala i čula se sa ćerkom nakon batina koje je dobila od Tome Panića.

Nadeždina majka rekla je da je Toma bio u izlasku sa devojkama, sa kojima je flertovao, a njegova devojka nije mogla da ćuti.

"On je izgleda, koliko sam čula od nje, ali i pročitala, neku devojku poljubio. Da li je neko pominjao neki dug, neki novac, nemam pojma. On joj je rekao da nije tačno. Otišli su u stan i on je izmlatio nju. Udarao je po licu. Verovatno ju je i šamarao, jer joj je lice najviše nastradalo. Ima i krvi. Nekog morate jako da udarite da bi se to raskrvarilo. To je velika silina šake, ruke bila... On je izleteo iz stana, tad je mene Nada zvala. Poslala mi je poruku. To je bilo negde oko pola osam", ispričala je Slavica vidno potresena i dodala:

foto: Sonja Spasić

"Rekla mi je: sad me je upravo Toma izmlatio kao stoku. Ona mi je brzo ispričala šta se desilo. Ona je rekla da će zvati drugaricu. Posle mi je poslala poruku da se Toma vratio u stan i rekao joj da mu se sku*čila, moram da budem prosta. Da će da odspava i da će da ide odatle. Nada je zatvorila vrata a u međuvremenu je stigla drugarica i prijavila policiji."

foto: Printscreen

Slavica se na kraju intervjua rasplakala.

"Zar toliko ljubomore postoji? Ja sam šokirana i razočarana, ali ću stajati uz Nadu i iz inata ima da se bavi ovim. I iz inata ima da postane zvezda, jer kad vam majka tako obeća, tako će i da bude", rekla je ona kroz suze.

foto: Printscreen Pink Tv

