NADEŽDA JE PALA PREKO STOLA, NISAM JE TUKAO: Velika ispovest Tome Panića o NASILJU, tvrdi da žensko nikad ne bi PESNIČIO!

Nadežda Biljić je navela da je Toma na nju fizički nasrnuo, te da ju isprebijao, zbog čega je ona odmah otišla u Urgentni centar kako bi joj sanirali povrede, a zatim u policiju, gde ga je prijavila.

Policija je privela Tomu, on je dao svoj iskaz, te je nakon nekoliko sati pušten. Toma je ispričao i svoju verziju priče, šta se dogodilo protekle noći kada se njihova, do tada čini se, idilična veza pretvorila u pravi pakao.

"Ja sam izjavu dao u policiji, mislim da se slaže sa njenom. Izlazili smo, kao što su svi mogli da vide na Instagramu. Tu sam načinio par koraka koje nije trebalo da načinim, bio sam sa drugim devojkama. Desilo se šta se desilo, Nadežda je tu izljubomorisala. Nisam je prevario, nisam ne znam ni ja šta radio. Ja volim da sam u društvu mladih devojaka i ona to zna. Kad smo došli kući počela je rasprava. Ona je posle toga mene udarila tom flašom, ne znam tačno da li je flaša ili je neka velika čaša staklena. Udarila me u glavu, ja sam je odurnuo, ona je pala preko nekog stola. Ja nju nisam tukao, ja nisam čovek koji će da udara žensko, kamoli pesnicama, kako ona priča. Ona vrata su krvava od moje ruke koja je isečena ovde i od glave. Ja sam otišao u toalet da se malo operem, da dođem sebi. Mislio sam da se sve to malo smirilo, međutim, mislim da su komšije nazvale, čule tu raspravu. Ona je otišla, prijavila me i onda je došla policija", ispričao je Panić u jednom dahu, a zatim dodao:

"Ljudi koji mene poznaju znaju kakav sam ja, da volim da se družim, i da pomognem, a što se naroda tiče još nisam svestan. Još ništa nisam pročitao, video sam slike tih vrata, video sam da Instagram gori. Ok, neka oduđuju. Video sam da se bivši zadrugari oglasili, neka se oglašavaju, šta da radim, to je što je. Ne znam ni ja šta da kažem, sem da neke stvari u životu moramo da sagledamo u srž, da neke stvari ne ponavaljamo, da neke greške ispravljamo, i da idemo kako treba."

