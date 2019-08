KOME JA DA BUDEM SUPRUGA I MAJKA! Nadeždu je Toma davio, šutirao, krv je liptala na sve strane, a njene reči posle BRUTALNOG prebijanja kidaju dušu! (VIDEO)

Nadežda Biljić progovorila je o nasilju koje je pretrpela od dečka Tome Panića.

Milan je upitao Nadeždu zašto je prešla Tomi preko teških reči iz "Zadruge 2" i zašto se pomirila sa njim nakon svega.

"Ja smatram da svaki čovek ima pravo na grešku i da ima pravo da tu grešku ispravi. Drago mi je bilo kada me je pozvao. Naravno da me je zvao u alkoholisanom stanju, trezan me ne bi okrenuo nikad. Otišla sam u Svilajnac, zaista smo pričali o svemu. On se kajao zbog reči koje mi je uputio. Sama sam sebi rekla: "Spusti loptu, budi žensko". To je osnovni problem bio u našoj vezi. Njemu je očigledno smetalo što ja poznajem mnogo ljudi u ovom gradu i što mogu da idem gde god poželim. Mene ljudi ne znaju od juče. Išla sam linijom manjeg otpora. Očigledno nisam dostojna velikog manekena. Sve je moglo da mi padne na pamet da će da mi uradi, ali da me udari nikad", rekla je Nadežda, pa navela da ju je Panić i davio.

"Davio me je. Krv na vratima je sa njegovih dlanova, od udaraca i od toga što je sam sebe rasekao u glavu. Taj fizički bol će da prođe, ali pitanje je da li ću ja u životu moći da budem nekome majka ili žena. Čisto sumnjam u to. Mislila sam da sam konačno našla svoju oazu mira. Kako da verujem u ljubav i u ljude? Kome da budem supruga, majka", govorila je kroz suze pevačica.

