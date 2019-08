NAPUNILA 41, A KARLEUŠI JE OVO NAJGORA GODINA DOSAD: Pratili su je skandali, izgubila je majku Divnu, a sebi želi samo JEDNU stvar koja će vas RASPLAKATI!

Jelena Karleuša proslavila je 41. rođendan, a svima je otkrila šta je poželela.

Pevačica kaže da joj je ova godina bila najgora u životu, što je svima i poznato, pa da ne bi volela da se ponovi.

"Da nađem mir, eto to", rekla je Jelena Karleuša na pitanje šta je sebi poželela kada je otkucala ponoć.

"Ovo nije nikakva žurka, nije proslava, svima je dobro poznato, zbog moje majke. Nema proslave nego, eto, kao, večera, muzika, torta i to je to. Mali, odabrani krug ljudi, da čisto obeležimo moj rođendan, i to najviše zbog njih, oni su to želeli. Meni nije bilo do slavlja. Meni, u stvari, nije bilo ni do čega", iskreno je rekla Jelena.

Njen suprug Duško Tošić iz Kine je došao kako bi prisustvovao obeležavanju Jeleninog rođendana, pa je nezaobilazno pitanje bilo kakav poklon je od njega dobila ove godine.

"Ja sam bila malo u Kini, pa sam se vratila, zbog koncerata koje sam imala. On se vratio juče sa decom, iz Kine, još ih džet let muči, spava im se sad. (smeh) On mi je doneo kesu sa poklonom, ali isto je nisam otvorila. (smeh) To ćemo posle... Ali, mislim da posle sto godina, koliko smo u braku, koliko smo zajedno, i posle svega što se nama porodično i životno izdešavalo - tu pokloni nemaju vrednost. Samo lepa reč, podrška, razumevanje i najbitnije - ljubav", poručila je Karleuša.

Karleuša je priznalašta bi sebi poželela, osim mira.

"Vremeplov... Da se vratim unazad malo, da proživim još malo godina sa mojom mamom", zaključila je Jelena.

