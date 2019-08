MNOGI SU SE POSVAĐALI SA KARLEUŠOM, ALI NE I DRAGANA MIRKOVIĆ: Pevačica otkrila zbog čega NIKAD nije došla u SUKOB sa koleginicom!

Dragana Mirković jedna je od retkih pevačica koja je u dobrim odnosima sa Jelenom Karleušom, a sada je otkrila zbog čega je tako.

Njih dve godinama poštuju jedna drugu, a Dragana kaže kako se nikad nije zamerila svojoj koleginici Jeleni.

"Prvenstveno je ona sačuvala dobar odnos, ona to može. Pitanje je kako se čovek postavi prema njoj, ako je ne diraš. Ja nikad nisam imala ništa protiv nje. Njeni stavovi i način života ne utiču na mene, ne ulazim u to, imam svoje stavove. Tako treba svako da gleda. Zašto se zamerati? Imam sjajan odnos sa 99.99 posto svojih kolega, a tih 0.1 posto nije zato što sam ja to htela"", izjavila je Dragana.

