ANA SEVIĆ ODLAZI SA ĆERKOM U AUSTRIJU, A DARKO JE SIGURAN: Ona to radi namerno, samo da Lorenu odvoji OD OCA?!

Ana Sević sa novim dečkom Danijelom navodno razmišlja o životu u Austriji, međutim, "bivši joj je poremetio planove" i kako se navodi, čitava ta priča mogla bi da pokrene ozbiljan rat među nekadašnjim supružnicima.

"On (Danijel) ima privatni biznis i planira u skorije vreme da se preseli sa Anom u Austriju. Ona još uvek nije sigurna da je to dobra ideja zbog njene ćerke Lorene, ali mu je obećala da će razmisliti o tome", ispričao je izvor pa dodao: "Morala bi da popriča i sa Darkom jer bi to uticalo na njegovo viđanje sa ćerkom. Tačnije, ona je sigurna da bi Lazić tada bio u panici kako ona hoće da ga odvoji od Lorene, ali njoj to uopšte nije namera", zaključio je izvor, dodajući da je preseljenje u planu tek za godinu-dve.

Podsetimo,. iako već godinu dana žive potpuno odvojene živote, Ana Sević i Darko Lazić pre nekoliko meseci su i ozvaničili svoj razvod. Pevač je nedavno dobio sina sa verenicom Marinom, dok pevačica uživa do daske u vezi sa Danijelom.

