MILOŠ BOJANIĆ GA OPTUŽIO DA JE ŽIGOLO, A POZNATA DAMA MU KUPILA STAN OD 200.000 €: Marinko Rokvić BESAN odgovorio kolegi u jednoj rečenici! TRESE SE ESTRADA!

Pevač Miloš Bojanić izneo je niz optužbi na račun kolege Marinka Rokvića rekavši da je on ''žigolo'', kao i da ga finansira starija bogatašica, kao i to da je čak dobio i stan od 200.000 evra od jedne poznate dame!

Marinka je poprilično iznerviralo to što ga njegov kolega proziva, ali nije želeo mnogo da priča.

"Ne zanima me Miloš Bojanić. Hvala i doviđenja", kratko je komentarisao.

Podsetimo, Bojanić je žestoko opleo po kolegi.

"On je žigolo. Vi se možda i ne sećate kada je ojadio jednu poznatu biznismenku. Oteo joj je stan, auto i svašta još. On je posle te afere bio mrtav 10 godina. Čuo sam da sada ima neku stariju bogatašicu koja ga finansira. Zašto bi on bio sa starijom ženom od sebe, ako ne zbog para", naveo je Bojanić.

