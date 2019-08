IVAN MARINKOVIĆ DOŠAO U EMISIJU POTPUNO RASTROJEN! Jelena ga je krvnički tukla, a sada je otišla korak dalje! Za sve krivi CRNU MAGIJU I NJU

Ivan Marinković otkrio je da situacija između njega i Jelene Ilić nije baš najbolja, te ga to muči danima.

"Desilo se to da smo Jelena Ilić i ja opet u svađi, ne baš maloj, nego velikoj. Nisam došao da bih patetisao, samo govorim da prolazim kroz teške trenutke sa svojom verenicom. Ne znam kako će to da se završi, u narednih nekoliko dana može svašta da se desi", rekao je Ivan.

"Proveli smo mnoge lepe trenutke, ali eto, dešavaju se nepredvidive stvari. Kad se nađeš pred tako nečim, nema iskustva koje godine donose. Volim je, i dalje volim tu ženu, trpim sve zbog ljubavi", objasnio je Ivan.

"Možda postoji neka crna magija tu, između vas", rekao je Vuk Đuričić, njegov bivši cimer.

"Nisam pre verovao u to, mada sam znao osobe koje se bave tim, ali sada počinjem da mislim da jeste zaista stvarno", odvratio je Ivan, koji je u jednom trenutku rekao čak i da sumnja da mu je Vesna Rivas bacila crnu magiju i da će sada morati da se pozabavi belom magijom, prvi put u životu.

Ipak, Ivan je otkrio i daleko "običnijim" smetnjama u njegovoj vezi sa Jelenom, a reč je o porukama Ivanove obožavateljke koje je njegova sestra pokazala Jeleni.

"Imao sam tu nesreću da se ta grupa koja me je pratila godinama, "Šmekeri", raspadne. Pre toga je jedna Jovana, koja je bila članica te grupe, izmišljala da mi je devojka i da se znamo, a ja ne znam ko je ta osoba. Dopisivao sam se sa njom skoro, baš oko grupe i to je došlo do Jelene. Moja sestra se, na primer, zaigrala rijalitija, ona je pisala Jeleni kako će da je tuži i sve i svašta, a pored toga je spletkarila sa tom Jovanom. Moju prepisku je prosledila Jeleni, tu sa Jovanom. Moja rođena sestra! A ja sam se srećom, samo o grupi dopisivao", objasnio je Ivan.

