MOGLA SAM DA OSTANEM U BG I DA ME BOLI KU*AC! Luna u GLUVO DOBA nasred ulice nasrnula na Marka, probudila pola Sarajeva! Gora svađa od svake u Zadruzi!

Luna Đogani i Marko Miljković otputovali su zajedno u Sarajevo. Iako je sve delovalo idilično, par se posvađao. Naime, pobednica druge sezone rijalitija Zadruga i di-džej su se prethodne noću svađali nasred ulice, Luna je u suzama urla na Marka!

S obzirom na to da se sve dešavalo na ulici u Sarajevu, žustra svađa Lune i Marka je probudila narod koji je izašao na prozore i terase kako bi videli šta se napolju dešava.

"Došla sam zbog tebe u Sarajevo, ostavio si me samu! Kad sam ja to tebi uradila, nikad u životu! Mogla sam da ostanem u Beogradu i da me boli ku*ac, ali ja nisam takva!", vikala je Luna.

"Svađali su se sigurno 15 minuta na ulici, sve je odzvanjalo koliko su vrištali jedno na drugo. Luna je dobila napad histerije, pa su komšije iz okolnih zgrada izašli na terase da vide šta se dešava. U jednom trenutku je fizički nasrnula na Marka, ali nismo mogli da snimimo jer su nas videli na terasi. Izgledalo je jezivo, Luna nije bila pri sebi", dodaje izvor koji je snimio deo situacije.

