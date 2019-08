ESTRADA ZGRNULA MILIONE ZA JEDNO LETO: Saša zaradio 455.000 evra, Lukas 288.000, a evo koliko su teške Ceca i Brena!

Tokom leta najpopularniji pevači zaradili su basnoslovne svote novca od nastupa, a rekorder među njima je Saša Matić..

Saša Matić i je već godinama ubedljivo najtraženiji muški izvođač. On je do sada ovog leta odradio 30 nastupa, a do kraja meseca očekuje ga još pet tezgi. Njegov honorar je 13.000 evra, pa tako dolazimo do podatka da će Matić leto ispratiti bogatiji za 455.000 evra.





Na ovoj listi je i Aca Lukas. Za 24 nastupa, od kojih je za svaki dobio po 12.000 evra, zaradio je 288.000.

Neznatno manje od njega profitirale su Ceca Ražnatović i Lepa Brena. Suvlasnica "Granda" ovog leta imala je 12 velikih koncerata, a njen prosečan honorar je 20.000 evra, što znači da je bogatija za 240.000.

Ražnatovićeva je poznata po tome što ne nastupa svakog vikenda i što su njene "gaže" znatno skuplje nego koncerti ostalih kolega. Ona je ovog leta nastupila svega pet puta i za to inkasirala 255.000 evra.





Veliki skok popularnosti doživela je Nataša Bekvalac. Ona je od 30 nastupa ovog leta zaradila 210.000 evra, s obzirom na to da joj je prosečan honorar 7.000.

Odmah do nje je i Dragana Mirković, koja će ovo leto završiti sa 20 nastupa i zaradom oko 200.000. Ona bi profitirala i mnogo više, ali je nekoliko koncerata na trgovima odradila besplatno. Inače, za nastup u diskoteci Dragana naplaćuje 15.000.

Zahvaljujući hitu "Cipele" i Andreana Čekić je uspela da premaši sumu od 120.000 evra zarade ovog leta. Imala je 22 nastupa, honorar joj je trenutno 5.000 evra, a kako stvari stoje, tek će postati bogata jer su joj termini popunjeni do maja naredne godine.

