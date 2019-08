LJUDI SU ZLO! Oglasila se Luna i objasnila SVAĐU sa Markom u Sarajevu! Evo da li su još zajedno, njen pogled sve GOVORI (VIDEO)

Luna Đogani (23) i Marko Miljković (34) imali su burnu noć u Sarajevu, pošto se orio hotel u kojem su smešteni tokom svađe koju su imali.

Naime, Luna je navodno vikala i plakala, a na osnovu njenih reči da se zaključiti da je do haosa došlo jer ju je Marko ostavio samu.

"Došla sam zbog tebe u Sarajevo, ostavio si me samu! Znaš kad bih ja tebi to uradila, nikad u životu! Mogla sam da ostanem u Beogradu i da me boli ku*ac!", vikala je Luna.

Tim povodom pozvali smo Lunu, koja je prvo odbila poziv, a na poruku koju smo joj poslali, sa pitanjem šta se to dogodilo prethodne noći, napisala je:

"Marko i ja smo super, ne znam šta drugo da kažem".

Na konstataciju da će fanovi, i oni koji to nisu, nagađati, pa možda i širiti pogrešne informacije, napisala je: "Svakako će da nagađaju, ljudi su zlo. Neću da komentarišem gluposti".

Na Instagramu je potom objavila video iz automobila, a za volanom je bio Marko. Mnogi su primetili da nije bila baš srećna, dok je pogled krila iza naočara.

