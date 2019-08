ŠOK INTERVJU BORE DRLJAČE! Ne sviđa mi se što se žene briju, ja volim kad ima RODINO GNEZDO dole!

Bora Drljača je u jednom intervjuu priznao da njegova nova devojka ima 32 godine. Inače mlađe ga, kaže, i te kako jure, a on ume i da slaže za godine! Takođe, priznao je kakve žene voli, ali da se osim u svoje dve supruge, nikada u životu nije zaljubio.

"Sad mi devojka ima 32 godine, ima više njih što mi se udvaraju u isto vreme. Malo pre mi jedna poslala si*e. Moram da ti kažem da mi se ne sviđa što se briju dole, ja volim kad ima rodino gnezdo dole, volim dlakavo i kudravo. Ja bih se obrijao samo onda kada bi me devojka molila da to uradim."

Je l' vas jure mlađe devojke?

"Jure me i te kako! Mada, ja uvek lažem po pitanju godina, kažem im da imam deset godina manje. Šta me briga, svi lažu, pa i ja. Evo, ova mala Ćana što sam s njom snimio duet super izgleda. Ona deluje mlado, a ima 40 godina."

Šta se dešava na privatnom planu u vašem životu? Kako porodica, deca?

"Tu je situacija jako teška i loša. Žena mi je umrla, a mnogo sam je voleo. Imam dva sina, jedan je oženjen, ali ne mogu da imaju dece, a drugi je umetnik i još se nije oženio. Profesionalno je sve super ali privatno je katastrofa. Pokušavam da pobegnem od toga, ali mi je bol u srcu velika. Snajka mi je vredna i sve je super, ali dece ne mogu da imaju."

Je l može u vašim godinama da se čovek zaljubi?

"Ne, što se mene tiče. Ja se nikada nisam mogao zaljubiti izuzev u svoje dve supruge. Imao sam milion avantura, posle nastupa, onda u izlascima, ali se nikada nisam zaljubljivao, samo sam se za*ebavao."

foto: Marina Lopičić

Šta mislite o današnjoj omladini?

"Sve su ih telefoni samo sam se upropastili. Ili cucla pivo ili drogu ili je pe*er. Danas nema pravih momaka, a bogami ni devojaka."

Koji je vaš tip devojke?

"Više volim gare, crne. Ne volim mnogo mršave, ne volim ni debele, onako između."

Da li biste ušli u rijaiiti?

"Nekada je to bilo drugačije, tamo su nekad išla velika imena. Sada je to lakrdi ja. Tu je sve skupljeno s ku*ca i konopca. Stalno me zovu da udem u rijaliti. Ja sam i dalje aktuelan."

Šta mislite o tome što tamo ulaze prostitutke da podignu cenu?

"To je sasvim normalno, odavno je to poznato. Prostitucija je najstariji zanat. Moj prijatelj mi je jednom prilikom rekao - Boro, doći će vreme kad će guzica biti skuplja od glave", i, evo, došlo je to vreme."

U javnosti se dosta polemiše oko imena auto-puteva. Slažete li se da putevi nose imena po slavnim srpskim junacima i vladarima?

"Što da ne, Obrenovac nosi ime po Milošu Obrenoviću, on je napravio čudo u to vreme od Srbije. Svi naši umovi su studirali u Beču, izvozili smo stoku i živeli od toga. On je veliki vojskovođa, ovaj drugi će po Karađorđu. Tako i treba. Velika je greška od komunističke vlade što je zatirala sve pre toga, ne treba rušiti spomenike."

Kako vam se čini izbalansirana spoljna politika između istoka i zapada?

"Ja opet kažem da se divim predsedniku i njegovoj politici. Vreme se menja, mi smo tuđim greškama bili okrivljeni politika Amerike zbog Trampa."

Šta koristite od društvenih mreža, Tviter ili Instagram?

"Volim društvene mreže, imam i jedno i drugo. Na Instagramu imam fotografiju kako Tramp drži moju sliku.

Kurir.rs/S.Telegraf/Foto: Damir Dervišagić

