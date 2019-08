NIJE KASNO ZA LETOVANJE! SEPTEMBAR IDEALAN ZA KUPANJE U GRČKOJ!

Za sve one koji još uvek nisu otišli na letovanje, „Travelland“ ima sjajne ponude: odlične hotele uz još bolje popuste!

Aristoteles Beach Hotel 4* je šarmantni hotel smešten u mirnom delu Atifosa, idealan za opuštajući odmor. Nalazi se na uzvišenju sa koga se pruža prelepi pogled na more i privatnu plažu, koja je udaljena oko 300 m, a do koje se stiže mostom (preko ulice), stepenicama ili panoramskim liftom. Uz recepciju otvorenu 24h i internet konekciju, gostima hotela su na raspolaganju: bazen, restoran, barovi, mini market, tereni za košarku i tenis, šah, kao i besplatan parking. Aktuelni su popusti do 60%, pa 6 noći uz all inclusive uslugu za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete platiti 569€!

Grand Otel 4* je hotel sa najboljom lokacijom u Haniotiju: smešten je u centru, na samoj plaži, pored gradskog parka. Sastoji se od dve zgrade između kojih je parking. Raspolaže sopstvenom plažom i bazenom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži, wifi internet. Sobe su opremljene radiom, telefonom, frižiderom, klima-uređajem i sve imaju balkon sa pogledom na more ili dvorište. Uz popust do 47%, 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete obezbediti po ceni od 475€!

Grand Victoria Hotel 2* nalazi se oko 400 m od centra Haniotija i 350 m od plaže. Hotel ima baštu i mali bazen, restoran, bar. Smešten je na mirnoj lokaciji i idealan za opuštanje. Sve sobe poseduju klima uređaj, satelitsku televiziju, telefon, terasu i kupatilo, dok neke imaju i čajnu kuhinju. I za ovaj hotel je aktuelan popust do 47%, pa 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete platiti samo 349€!

U tradicionalnom ribarskom mestu, ušuškanom u slikovitom zalivu Porto Heli nalazi se Aks Porto Heli 4*. Iz elegantno uređenih soba pruža se očaravajući pogled na more i uređene vrtove, kao i na ostrvo Spetses, na koje se u svakom trenutku lako može stići vodenim taksijem. Jednostavan stil, označen grčkim motivom, komfor, sigurnost i kvalitetna usluga su ono što ovaj hotel nudi svojim gostima. Hotel poseduje restorane u kojima možete probati brojna mediteranska i internacionalna jela, kao i barove, veliki bazen, kompletno opremljenu teretanu, ronilački centar i teren za odbojku na pesku. Uz specijalnu ponudu – all inclusive po ceni polupansiona, 7 noći za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete platiti samo 453€!

Na zelenilom bogatoj padini u okolini Tripitija nalazi se Alexandros Palace Hotel 5* . Ovaj izuzetno lep, prijatan i komforan hotel “village” tipa sastoji se iz desetak manjih objekata i poseduje privatnu plažu, velnes centar i teniski teren. Gostima su na raspolaganju masaže i kozmetički tretmani u hotelskom spa centru, koji obuhvata hidromasažnu kadu, zatvoreni bazen i parno kupatilo. Ponuda hotela uključuje takođe otvoreni bazen i odvojeni bazen za decu. Aktuelan je popust do 22%, pa 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dete do 12 godina možete obezbediti po ceni već od 486€!

U naselju Kriopigi, u vrtu okruženom borovima i maslinama, smešten je Kassandra Palace Hotel 5*. Bogat je mnoštvom sadržaja za posetioce svih uzrasta: veliki i dečji bazen, frizerski salon, spa centar sa saunom, hamamom i đakuzijem, restorani, barovi, dečje igralište... Sobe su svetle i prozračne i poseduju privatni balkon. U ovom hotelu možete odsesti uz popust do čak 37%, a cena za 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih se kreće od 742€!

Između Kasandre i Sitonije, u Psakudiji, prekoputa peščane plaže nalazi se Cronwell Sermilia Resort 5*. U odličnoj hrani možete uživati u dva restorana, od kojih se jedan nalazi na krovu i pruža prelep pogled na more, a uz omiljeno piće se možete opustiti u nekoliko barova. Tu su i: besplatan parking, bazen, klub za decu, deo za relaksaciju sa bibliotekom, spa centar sa saunom, jacuzzi, hamam. Za ljubitelje sporta tu su teretana, sportski tereni, kao i sportovi na vodi. U ovom hotelu su za vas spremni popusti do 47% pa se cene za 7 noći uz all inclusive uslugu za dvoje odraslih kreću od 562€!

Cronwell Platamon Resort 5* se nalazi na plaži između Platamona i Nei Porija i jedan je od najlepših i najposećenijih porodičnih hotela u ovoj regiji. Hotel je idealan za porodice sa decom, poseduje dečje igralište i sve potrebne prateće sportske i rekreativne sadržaje za decu. Gostima su na raspolaganju i: restorani i barovi, parking, sala za konferencije, besplatan wi-fi internet u javnim delovima hotela, besplatne ležaljke na plaži, bazeni i brojni sportski sadržaji. Posebno se izdvaja veliki Spa centar koji nudi jedinstveno velnes iskustvo. I za ovaj luksuzni hotel aktuelan je popust do 47%!

U samom centru Pefkohorija, izuzetno popularnog letovališta, nalazi se Pelli Hotel 3*, ali uprkos tome uspeva da zadrži mirnu I prijatnu atmosferu. Gostima su na raspolaganju: restoran, barovi, dečji i bazen za odrasle, wireless internet, salon lepote i frizerski salon. Sobe su klimatizovane i poseduju sopstveni balkon. Za ovaj hotel je obezbeđen popust do 20%!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/. Za najaktuelnije ponude, dodajte nas na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

