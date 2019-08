DUŠICA BEZ BLAMA POKAZALA KAKO IZGLEDA ODMAH POSLE UBRIZGAVANJE BOTOKSA: Voditeljka promenila LIČNI opis, a usne samo što joj ne eksplodiraju! (FOTO)

Cesto se devojke odlucuju za estetske zahvate posle kojih su modre, otecene, ne mogu na ulicu, kriju se par dana da ih niko ne vidi. Ovako ja izgledam sat vremena posle sencenja obrva kod @parasolbelgrade i pet minuta nakon intervencije botoksom u predelu cela i obrva i korekcije usana hijaluronom u @jolieklinika . Jako je vazno da odaberete ljude koji umeju da rade svoj posao, posebno kada govorimo o intervencijama na licu. Nase lice je nasa licna karta. 🎀

A post shared by Dusica Jakovljevic (@dusicajakovljevic) on Aug 26, 2019 at 4:34am PDT