PLJUŠTE UVREDE NA SRPSKOJ ESTRADI! DARA: Ovo ČUDOVIŠTE proziva mene! JAMI joj brutalno uzvratila da će PUĆI OD MUKE!

Folk zvezda Dara Bubamara neretko ulazi u medijske ratove i proziva svoje koleginice sa estrade. Ovoga puta Dara je reagovala na pevačicu Jasnu Milenković Jami, koja je za javnost iznela svoje mišljenje o Dari.

Jami ju je otvoreno prozvala da je niska i neobrazovana, nakon čega je Dara na Instagramu javno prozvala Jami.

Naime, svađa je počela zbog toga što je Novosađanka u više navrata u različitim TV emisijama prozvala plavokosu koleginicu, što na račun izgleda, što na račun pevanja, a poslednji put je udarila i na njenu karijeru rekavši da nije znala da ona i dalje peva. Iako se nikada do sada nije oglašavala kada su ove stvari u pitanju i nije reagovala na Darine prozivke, Jami je nedavno prokomentarisala otrovne strelice upućene na njenu adresu.

- Ja Daru volim, ona je slatkica za mene, znate kako kažu: "Možda ćeš jednom porasti (smeh). Ja joj ovom prilikom poručujem da pročita neku knjigu - rekla je Jami u svom stilu.

Dari se očigledno nije dopala poruka koju je za nju imala njena koleginica Jami, pa je putem Instagrama prozvala na brutalan način objavivši sliku Jami sa jednog njenog TV gostovanja na kom je imala neobičnu firzuru i napadnu šminku, te je napisala: "Ovo je čudovište koje mene proziva! Jami", napisala je Dara uz Jasninu fotografiju.

Pevačica je odgovorila na prozivke mlađe koleginice.

- Ovo svoje izdanje ne shvatam lično jer su me profesionalci šminkali, frizirali i omanuli. Dešava se. Mnogi koji me vole su me prozvali dobronamerno da to sebi više ne dozvoljavam jer su navikli na prelepu Jami, što ja i jesam, zbog čega sam ih i poslušala. Tu spada i Radica, moja mala, malecka Pipika, ljubim je puno - prokomentarisala je Jami kroz smeh, aludirajući opet na visinu svoje koleginice.

