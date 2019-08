NEKAD JE ŽIVEO KAO BUBREG U LOJU, A SAD JEDVA KRPI KRAJ SA KRAJEM! Gagija Đoganija stigla burna prošlost? Ostao je u kompletnoj bedi, boluje od klaustrofobije... Zadruga mu je SLAMKA SPASA!

Gagi Đogani jednom prilikom priznao je da jedva preživljava, a pošto je potvrdio da ulazi u "Zadrugu 3" istakao je da mu je glavni motiv upravo - novac. Velika zvezda '90. jedva "krpi kraj s krajem", a nekada je uživao u ogromnoj slavi i držao koncerte i širom Evrope.

Nekoliko puta do sada trudio se da se vrati na javnu scenu, a njegov brat Đole Đogani više puta je govorio da Gagi teško podnosi to što više nije slavan. Takođe, ona je dugo bio u braku sa Anabelom Atijas, a nakon njihovog razvoda imao je probleme sa nedozvoljenim supstancama i pićem. Isplivavali su i mnogi detalji njihove burne prošlosti, o tome da je Gagi varao Anabelu, ali i da ju je fizički napadao. Svojevremeno, učestvovao je u rijalitiju "Farma" , a njegov brat je tada izjavio da Gagi nije psihički stabilna ličnost.

"Gagi je bio u teškoj situaciji posle razvoda sa Anabelom. Najpre je išao kod psihologa, a potom i kod psihijatra. Nije se snašao, postao je nestabilna ličnost. On ne može da se izbori s nekim stvarima u životu, a nema para. Pije lekove za smirenje, antidepresive. Otkrio je i da boluje od klaustrofobije, pa nikako ne sme da bude u zatvorenom prostoru. Ko zna šta mu je sve prolazilo kroz glavu na 'Farmi", rekao je tada njegov brat Đole.

"Gagi i dalje pati za vremenom kad je bio popularan i poznat, kad je živeo kao bubreg u loju, imao nastupe širom Evrope, a na njegove koncerte u Sava centru dolazilo je i 5.000 ljudi. Teško je kad sve to prođe, a on ne može s tim da se pomiri i svaki dan očekuje da će se nešto desiti, neka pesma, da će ubosti hit i da će ponovo zaraditi veliki novac, kao što je to bio slučaj devedesetih godina", ispričao je Starsu Đole.

Gagi je nedavno govorio da se oseća veliki pritisak jer u "Zadrugu" ulazi kao otac Lune Đogani, kao i da nema para da školuje svoju mlađu ćerku.

foto: Printscreen, Pink

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir