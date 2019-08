NEMAM PARA DA PREŽIVIM, A KAMOLI DA ŠKOLUJEM ĆERKU! Ovo je istina o životu Gagija Đoganija, živi u ŠUPI, a evo koliko uspe da ZARADI mesečno!

Denser Gagi Đogani ne krije da mu je životu krenulo nizbrdo kada se razveo od Anabele Atijas. Više puta je od tada pokušavao da se vrati na javnu scenu, ali mu to nije uspevalo, pa kako kaže, "Zadruga" je za njega slamka spasa.

"Uveliko se spremam i nadam se da ću opravdati poverenje koje sam dobio od produkcije. Otišao sam do Crne Gore na bukvalno tri dana kako bih oghladio glavu jer je veliki pritisak oko mene. Otkako je objavljeno da ulazim u rijaliti, nastala je opšta pometnja, svi me zovu da im kao kažem nešto, a pre toga sam mesecima bio u stresu oko Lune" , izjavio je on za "Svet".

Kako je otkrio, sa Anabelom gotovo da nema kontakta, ali zna da ga ona i Luna podržavaju.

"Anabela se smrtno naljutila na mene jer sam podržao Luninu vezu sa Markom, naravno da ću je podržati, pa ćerka mi je. Luna me je odmah podržala da uđem, koliko znam u tome me podržava i Anabela, poručila mi je po Luni" , otkrio je on.

Pričalo se da Gagi Đogani navodno živi "u šupi",

Iskren je da mu je najteže zbog mlađe ćerke Nine koja je zbog Luninog učešća u rijalitiju, kako kaže, proživela pakao u školi.

"Nina je preživela pakao, pogotovo od dece iz škole. Luna je uigrala malo, objasnila da nam je to jedino rešenje. I ja sam joj objasnio da mogu ili da sedim kod kuće i da nemam pare da je školujem, ili da uđem, zaradim novac i sve joj obezbedim. Realno, ulazim samo zbog novca, Nina želi da upiše privatnu srednju školu, a ko će to da plati!? Odakle meni kada sa nekoliko stotina evra mesečno ne mogu ni da preživim. Čak je i Anabela malo popričala sa njom, pa je nekako na kraju prihvatila" , iskren je bio Gagi i naveo da je do sada mesečno uspevao da zaradi oko 700-800 evra.

"Voleo bih da se zaljubim, deca žele da nađem neku devojku, ženu, ljubav. Ne mogu da kažem da nećete imati priliku da vidite intimne odnose pred kamerama, jer bih da nađem tamo devojku da mi brže prođe vreme" , dodao je on.

