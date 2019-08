OSTALO JE JOŠ RAVNO POLA MESECA DO POČETKA ZADRUGE 3? Pred vratima Bele kuće nema ko ne čeka! Od pevačice DO MINISTARKE! A evo kome je ponuđeno 3.000 € DA SE POJAVI!

Od kraja "Zadruge 2" spekuliše se ko će ući u predstojeću sezonu ovog rijalitija, koji navodno startuje 6. septembra. Osim novajlija i veliki broj starih zadrugara pred vratima je imanja prekrivenog kamerama! Osim što će kompleks u Šimanovcima biti obogaćen za "vodenu prostoriju" i zoološki vrt, Željko Mitrović planira da u "Zadrugu" uvede i robota.

Osim veštačke inteligencije, novina je i da će proročica iz palate "Milenija" dobiti novu ulogu.

Vladimir Tomović, učesnik "Zadruge 2", navodno će ući i u treću sezonu rijalitija. On je uslikan u zgradi Pinka, a nedavno je na društvenim mrežama jednom prilikom i podelio fotografiju na kojoj se nalazi na Pinku, uz poruku "Znate li koja je ovo zgrada". Podsetimo, Tomović je zbog udaranja Aleksandre Subotić diksvalifikovan, a tokom rijalitija je stupio u vezu sa Stanijom Dobrojević, koja ga je nakon izvesnog vremena ostavila i uplovila u vezi sa Markom Markovićem.

foto: Printscreen Pink

Pored njega, šuška se da će Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović ući u rijaliti. Takođe, Marko Marković, Stanijin sadašnji partner je trenutno u pregovorima za ulazak.

foto: Damir Dervišagić

I Sandra Afrika ulazi u "Zadrugu 3" da se obračuna sa Stanijom Dobrojević i jednom zasvagda otkrije šta joj je starleta uradila, pa su u višegodišnjem sukobu. Pevačica je navodno u pregovorima sa produkcijom, koja pokušava da odgovori na sve njene zahteve. Sandra želi da ude u "Zadrugu 3" samo iz jednog razloga, a to je da stavi tačku na odnos sa Stanijom, s kojom ratuje već godinama. Pošto dosta radi i zarađuje lepe pare, Sandra je tražila ogroman honorar i neke posebne uslove, kao što je teretana, posebna ishrana i još neke stvari koje se tiču njenog privatnog života, priča dobro obavešten izvor i dodaje da se produkcija nije lako složila sa svim pevačicinim uslovima, ali da su rešeni da pronađu zajednički jezik.

foto: Printscreen/Instagram

Filip Đukić je definitivno jedan od učesnika, a iz pouzdanih izvora se saznaje da je njegov honorar 3.000 evra mesečno. On je poznat po vezama sa Ružicom Veljković u “Parovima” i Marijom Anom Smiljanić (koja će takođe biti učesnik Zadruge 3) na "Farmi" i u "Zadruzi, "ali i po se*s aferi sa Kijom.

Podsetimo, Kija Kockar i Filip Đukić su imali jednu spornu situaciju u kupatilu hotela u "Zadruzi 1". I Đukić i Kija su negirali da je bilo se*sa između njih dvoje, da bi na kraju Đukić rekao da se on ipak dogodio. Kija je do kraja tvrdila da to nije istina.

foto: Printscreen YT

Stefan Karić takođe će se pridružiti zadrugarskoj ekipi.

foto: Instagram screenshot

Internet senzacija Zoki Šumadinac takođe je jedan od sigurnih učesnika ovog rijalitija! On je postao poznat po hit pesmi "Autotjun", sa kojom je pokorio estradu i postao faca broj jedan.

foto: Vladimir Šporčić

Pored njega, treću sezonu popularnog rijalitija ulazi i kontroverzna pevačica Nataša Maza, koja je pre nekoliko godina promenila pol i od muškarca postala žena. Inače, Nataša je pre tri meseca upoznala šarmantnog studenta P.M, sa kojim je uplovila u intimnu vezu. Iako je znao da je Nataša promenila pol, njemu to nije smetalo, ali nakon tri meseca i njegova familija je saznala da je njihova buduća snajka nekada bila muškarac, te je nastao haos, u kojem je Nataša zadobila telesne povrede.

"Želim svima da pokažem da sam ja dobra osoba, zapravo veoma ranjiva i pre svega dobrodušna. Želim da pokažem svoje pravo lice i da pobijem brojne predrasude o meni", zaključila je tim povodom Nataša.

foto: Filip Plavčić

Takođe, bivša učesnica rijalitija "Parovi" Irma Sejranić već ima profil "Irma Zadruga 3" na društvenoj mreži Instagram. Ona je u "Parovima" učestvovala nekoliko puta.

foto: Printscreen/YT

Ćerka pokojnog pevača Mikija Jevremovića, Jelena Jevremović, viđena je u zgradi televizije na Dedinju, gde je navodno bila na razgovoru za učešće u "Zadruzi 3".

foto: Youtube screenshot

Pevač Bojan Tomović biće jedna od glavnih zvezda "Zadruge 3". On se dugo nije pojavljivao u medijima, a u žižu javnosti je dospeo ponovo kada je javno rekao da boluje od bipolarnog poremećaja.

foto: Pritnscreen/Instagram

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, čuveni Blagoj Georgijev, navodno je u pregovorima sa produkcijom rijalitija "Zadruga 3". On je u karijeri zaradio impozantnih 6 miliona evra, a sada je dobio poziv od produkcije. Ono zbog čega je slavni Bugarin zanimljiv produkciji je ne samo njegova neosporna popularnost nego i činjenica da je učestvovao u bugarskoj verziji "Velikog brata", gde je dokazao da je duhovit mladić, ali i veliki zavodnik.

Nekadašnja modelsica Ivana Stamenković Sindi se s dečkom pojavila na žurki u Šimanovcima i odmah su krenule spekulacije da će nekadašnja pevačica biti jedna od učesnica nove sezone.

Spekuliše se o tome da će se ovim učesnimica pridružiti Milkica, prva komšinica Ane Korać, čije ime se često čulo na imanju u Šimanovcima.

Ona je neko ko zna sve Anine tajne, a navodno je već je potpisala ugovor. Budući da se bavi dizajnom, neke od njenih modela su u "Zadruzi" već nosile Ana i Sanja Stanković, te su je spominjale u svojim razgovorima. Njen honorar će, prema navodima, iznositi 300 evra nedeljno.

I Ana Korać je na korak od toga da i treći put uđe u "Zadrugu"! Sada su prohtevi veći, a jedan od obaveznih uslova jeste da sa njom u šou uđe i njen dečko David Dragojević. Postoji velika šansa da tamo bude i Davidov brat Dejan sa kojim se nakon "Zadruge 2" pomirio, a sa Dejanom bi ušla i njegova supruga Dalila.

foto: Printskrin/Instagram

Ana Korać je obeležila prethodnu sezonu rijaliti programa "Zadruga" svojom vezom sa Davidom Dragojevićem. U "Zadruzi 2" se digla velika prašina kada se oglasio njen, navodno bivši dečko, Filip Mijatov. On je tvrdio da je sponzorisao njene plastične operacije, čak je okačio na svom Instagram profilu fotografiju sa iznosima koje je uplaćivao na Anin račun. Iako je pokazao niz zajedničkih fotografija, Ana nikada nije htela da prizna da su imali nešto više od prijateljstva. Na nekoj od fotografija, Filip držao ruku na njenim grudima.

Međutim, Filipa ćemo gledati kao učesnika treće sezone, kako je otkrio na svom Instagram profilu.

foto: Printscreen

Pred kamere rijalitija se u septembru vraća Marijana Zonjić. Podsetimo, ona je pred kamerama "Zadruge" imala afere sa Adamom Đoganijem, Vladimirom Tomovićem i Banetom Čolakom, tako da se postavlja pitanje koga će ovoga puta zavesti vatrena plavuša.

Maneken i menadžer jednog kluba u Beču, Rade Lazić, jedan je od momaka koji će 6. septembra ući u Zadrugu 3. Rade je postigao dogovor sa produkcijom, a uskoro iz Beča stiže u Srbiju, radi i zvaničnog potpisivanja ugovora.

Na "Farmi "je započeo vezu sa pevačicom Gabrijelom Pejčev, za koju se spekuliše da ulazi u treću sezonu, ali je tokom boravka na imanju u Lisoviću otkriveno da je Lazić bio u tajnoj vezi sa Anabelom Atijas, koja je takođe bila učesnica tog rijalitija, ali vrlo kratko pošto je iz zdravstvenih razloga morala da ga napusti.

Ono što je vrlo zanimljivo jeste to što se šuškalo da je Lazić nakon "Farme 6" bio u kratkoj vezi i sa Lunom Đogani, sa kojom je redovno viđan u noćnim provodima. Ipak, Anabela je demantovala da je imala bilo šta sa Lazićem. Lazić iza sebe ima brak i ćerku Niku, a ljubav je pukla kada ga je supruga uhvatila u intimnom dopisivanju sa Anđelom Vešticom.

Lazić je u avgustu 2016. upucan u stanu u Beču, kada su mu dva javnosti nepoznata muškarca upala u stan navodno radi pljačke, da bi na kraju odneli 10.000 evra. Maneken je završio sa prostrelnom ranom na desnoj butini, izgubio je mnogo krvi, ali se na svu sreću sve dobro završilo.

Pevačica Gabrijela Pejčev, učesnica četvrte sezone rijalitija "Farma", ući će u treću sezonu Zadruge. Gabrijela nije imala u planu da ponovo uđe u rijaliti, te je na sve načine pokušala da izbegne poziv produkcije. "Nije pomoglo ni što je molila producente da je ovog puta poštede", rekao je neimenovani izvor blizak pevačici listu i dodao da je "odluka doneta" i da Gabrijeli nije preostalo ništa drugo nego da se složi s njom. Čelnici ružičaste televizije su smatrali da ona treba da bude u trećoj sezoni Zadruge, a njoj se ta vest nimalo nije dopala.

Gagi Đogani je pre par dana potpisao ugovor o ulasku u ''Zadrugu 3'', a društvene mreže su eksplodirale zbog videa koji je objavio Željko Mitrović, na kome se vidi kako denser potpisuje ugovor.

foto: Nemanja Nikolić

Andrija Aki Marković pojavio se 2011. u "Zvezdama Granda" i brzo postao jedan od onih za koje se sumnjalo da će ostvariti ogroman uspeh. Međutim, on se ubrzo povukao sa scene. Sa druge strane, na javnost je ostavio jak utisak pojavljivanjem u rijaliti programima. Naime, on je široj javnosti poznat i po vezi sa Ružicom Veljković koja je svojevremeno zbog njega u "Parovima" svakodnevno lila suze. Takođe, Aki je bio i u vezi sa bivšom učesnicom "Farme" Sarom Trajanović.

"Ima nekih ponuda, ali još uvek ne bih da detaljišem, jer ne znam šta će na kraju biti", rekao on.

Podsetimo, učesnica rijalitija Ružica Veljković je priznala 2015. godine tokom emitovanja treće sezone rijalitija Parovi da je bila u ljubavnoj vezi sa Markovićem, a onda iznela šokantne detalje iz njihove veze. Ona je, između ostalog, rekla da je ostala trudna sa njim, te da ju je, navodno, tukao trudnu, a da je potom abortirala.

Dobro obavešten izvor tvrdi da je brat pevačice Dare Bubamare, Vladimir Adžić, već potpisao ugovor. Njih dvoje nisu u dobrim odnosima već godinama, a ponudu je odmah prihvatio kako bi izneo sve prljavštvine o sestri.

Tatjana Jovančević učestvovala je u rijalitiju "Veliki brat" 2009. godine a sada treba da uđe u predstojeću "Zadrugu 3". Pažnju javnosti privukla je zbog svoje komplikovane životne priče, pošto joj je zbog bolesti u 23. godini amputirana noga zbog tumora u kolenu, a sedam godina pre toga preživela je otmicu.

Novosadska starleta Nataša Šavija će takođe biti učesnica naredne sezone Zadruge. Natašu je javnost upoznala kao učesnicu rijalitija "Parovi", a sada ide u "konkurentski" format, "imaginarijum" na Pinku.

foto: Damir Dervišagić

Karađorđe Subotić se navodno nudio producentima Pinka da sa novom devojkom uđe u "Zadrugu 3" u septembru. Iako je u maju pobegao iz rijalitija, on je spreman da se opet takmiči u novoj sezoni.

foto: Printscreen

Nišlijka Miljana Kulić koja je javnosti postala poznata nakon što su je brojni pevači prijavili za uznemiravanje, a onda veliku popularnost stekla u rijaliti programima, ponovo će pred kamere rijalitija. Kako se šuška, produkcija je u pregovorima sa Miljanom, ali ovoga puta za nju imaju poseban uslov. Naime, s obzirom da je prošle sezone u rijaliti ušla sa majkom Marijom Kulić i sinom Željkom, ovoga puta za imanje u Šimanovcima mora ući, ali sa dečkom.

foto: Printscreen Pink

Makedonac Darko Petkovski Spejko još jedan je u nizu takmičara koje će publika od septembra gledati u trećoj sezoni rijalitija „Zadruga“, a kako „Alo!“ saznaje, bivši pobednik "Velikog brata" ući će u Imaginarijum sa ciljem da na najbolji način predstavi sebe, ali i da privuče pažnju lepšeg pola.

Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak pregovarao je sa čelnicima televizije Pink o ulasku u rijaliti šou "Zadruga 3". Čanak nije odmah odbio ponudu čelnih ljudi ružičaste televizije, a glavna dilema je dužina njegovog boravka u rijalitiju, a on ne bi želeo da to bude duže od 2 meseca.

Naslednik preminulog kralja narodne muzike Šabana Šaulića Robert Omaljev, ali i njegov brat Hasan Dudić ući će u rijaliti "Zadruga". Publika će moći bolje da se upozna i satime kako danas živi Hasan, koji sa primanjima od samo 12.000 dinara uspeva da pregura ceo mesec, ai zbog čega do danas živi kao podstanar.

"Tačno je da sam pregovarao sa Pinkom da udem u 'Zadrugu 3'. Nisam svoju kožu prodao nimalo jeftino, pa će moj ulazak debelo da ih košta. Potpisao sam ugovor i mogu već sad slobodno da mnogima neće biti dobro kada ja otvorim usta. Zajedno sa mnom ući će i Robert, koji se u početku nećkao, ali je kasnije pristao da uđeu rijaliti jer mu je novac preko potreban. Objasnio sam mu da ima priliku da sve ispriča, a da pored toga zaradi novac. Njega svakako neće moći niko da pipne kao svog rođenog sina! Niko prstom u njega neće smeti da upire dok sam ja tu", rekao je Hasan.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Sonja Spasić

Maja Nikolić, učesnica "Farme" i "Dvora", biće jedna od glavnih zvezda nove sezone "Zadruge". Ona je tokom prethodnih učešća u rijalitiju bila glavna u izazivanju incidenata, a zbog vređanja na nacionalnoj osnovi svojevremeno je, zajedno sa Milošem Bojanićem, završila i na sudu.

foto: Printscreen/Instagram

Trebalo bi da uđe i internet senzacija i majka šestoro dece Marina Dančo iz Feketića, koja je postala poznata po učešću u emisiji "Brak na neviđeno".

Iako je u svim poslednjim intervjuima pokušavao da izbegne teme o rijalitiju, Marko Janjušević Janjuš nastavlja da se igra na društvenim mrežama gde je objavio nedavno post koji može da se protumači i kao najava da će ući u "Zadrugu 3".

foto: Printskrin

U jednoj od emisija Dušica Jakovljević je objavila informaciju da će se i dvoje ljudi koji nisu poznati javnosti naći u trećoj sezoni:

"Pored standardnog kastinga koji televizija Pink sprovodi za ulazak u septembarsku 'Zadrugu 3', Veliki šef je odlučio da zbog ogromnog broja zahteva na Instagramu Željka Mitrovića proširi broj učesnika. Naime, Željko Mitrović će od zahteva na Instagram profilu odabarati dva učesnika koji će dobiti šansu da se takmiče u najvećem evropskom rijaliti taklmićenju."

foto: Printscreen Pink

Spekuliše se da će se ovim učesnicima pridružiti i neki od starih učesnika - Lazar Jeremić, Bane Čolak, Bora Santana, Mina Vrbaški, Marija Kulić, Jelena Krunić, Eleonora Miljković, zatim Tamara Đurić, ali i glumci Žika Todorović i Dragan Marinković Maca.

foto: Printscreen Pink

Kurir.rs/Alo/Foto: Kurir, Screenshot, Instagram

