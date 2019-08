MILJANA KULIĆ ULAZI U ZADRUGU 3! Mora da ispuni određene USLOVE! Nišlijka neće da propusti ovu šansu i dala se u PROMET! Evo šta mora da uradi

Miljana Kulić već godinama živi u rijalitiju, ali da bi to nastavila i od septembra i da bi ušla u „Zadrugu 3“, mora da nađe dečka!

Naime, Kulićeva će u septembru da uđe u „Zadrugu 3“, ali je dobila posebne zahteve ako želi da ponovo živi na imanju u Šimanovcima. Prethodne sezone ona je ušla s majkom Marijom i sinom Željkom, a ove će morati da uđe sa dečkom.

"Miljana je prošle sezone dva puta bežala iz rijalitija i posle je bila diskvalifikovana i do kraja se više nije vraćala u „Belu kuću“, međutim ona je odličan rijaliti igrač i uvek može da podigne gledanost, a ima i veliki broj ljudi koji je podržava.

Sada je produkcija imala poseban zahtev za nju, da uđe sa svojim dečkom. Ono što je najveći problem za Nišlijku jeste što ona trenutno nema emotivnog partnera", kaže izvor i dodaje da je Kulićeva bila presrećna što joj je produkcija dala šansu da uđe ponovo u rijaliti, ali da joj je veoma teško da ispuni ovaj zahtev.

"Otkad je dobila poziv, Kulićeva se svim silama trudi da nađe dečka koji će želeti da uđe sa njom u rijaliti, ali joj to ne polazi za rukom. Ona je pokušala nekoliko puta i da se čuje sa bivšim momkom Lazarom Čolićem Zolom, ali on nije želeo nikakav kontakt sa njom. Kada je od njega odustala, na moru u Crnoj Gori bacila se u promet. Upoznala je jednog dečka kog je pokušala da „obrlati“ obećavajući mu lagodan život i popularnost, ali on je ipak odustao.

Ona ne odustaje jer njoj život u ovakvom šou-programu veoma prija, a i potreban joj je novac. Produkcija joj je dala još tri nedelje da nađe nekog ko će da uđe sa njom, a ako to ne uspe, moraće da nađe novi način kako da se uvuče u rijaliti koji počinje u septembru ove godine", rekao je izvor.

