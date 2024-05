"TEŠKO JE OTIĆI OD NEČEGA, A DA NIJE U PITANJU TVOJA TRUDNA DEVOJKA": Slavni glumac izazvao BES kod fanova, a dozvolio je i OVO

Netfliksova, nazovi, komedija "Greatest Roast of All Time: Tom Brady", emitovana u nedelju, pokrenula je burne reakcije. Mnogima nije smešno što je zvezda NFL,Tom Brejdi, dopustio da se u tom šouu zbijaju šale o njegovim bivšim partnerkama, Žizel Bundšen i Bridžet Mojnahan. Sa druge strane, stao je u odabranu Roberta Krafta, pa se komentariše da je ponovo pokazao da mu je fudbal najvažniji.

Da mu je fudbal na prvom mestu, pisalo se i 2022. godine, kada se razveo od Žizel Bindšen, nakon 13 godina braka. Ona je kasnije rekla da su jednostavno pošli drugim putevima i da sport nije imao bilo šta sa tim. Tom Brejdi je više puta isticao koliko je privržen njihovoj deci Bendžaminu (13) i Vivijen (13).

Ipak mnogima je čudno što su šale o tom braku bile deo "komedije".

"Imaš sedam prstenova. Pa osam... sad kad je Žizel vratila svoj", moglo se čuti. Ismevala se i njena veza sa džijudžicu instruktorm Hoakimom Valenteom.

Izvor za People rekao da je 43. godišnja manekenka "duboko razočarana omalovažavajućim prikazom svoje porodice u emisiji".

"Kao i uvek njen prioritet je da podrži svoju decu koja su bila pogođena neodgovornim sadržajem koji je emitovan", dodao je Izvor.

Izvor blizak Netfliksovoj produkciji rekao je za "Page Six" da su svi gegovi bili zbog dobre zabave, da su se svi složili da se deca ne pominju kao i da Brejdi nije znao bilo koju šalu unapred.

Emisija u kojoj je bila i Kim Kardašijan, koju duže vreme povezuju sa Tomom Brejdijem (ona poručuje da su samo prijatelji), čudi mnoge i zbog detalja da je Brejdi sprečio "šale" o direktoru "New England Patriots", Robertu Kraftu koji je bio optužen za navođenje na prostituciju (optužbe su odbačene).

Reagovala je i glumica Bridžet Mojnahan, nakon komentara u emisiji, kako ju je Brejdi ostavio dok je bila trudna 2006. godine.

“Tome, ti si najbolji koji je ikada igrao predugo, otišao si u penziju pa se vratio pa otišao u penziju, shvatam. Teško je otići od nečega, a da nije u pitanju tvoja trudna devojka. Da budem iskren, nije znao da je trudna. Samo je mislio da se ugojila", pričalo se u emisiji.

Glumica koju znate po ulogama u serijama "Blue bloods" i "Sex and city" objavila je na Instagramu ovaj citat uz komentar: "Tako istinito: Lojalni ljudi to shvataju lično jer to nikada ne bi učinili".

Bivši par bio je u vezi od 2004. do 2006. godine. Sina Džeka dobili su godinu dana kasnije. Pričalo se da je Tom trudnu Bridžet ostavio zbog Žizel Bindšen.

Čuvena Nataša iz "Sex and city" serije ranije je podržavala Brejdija nakon uspeha na terenu, čak se jedno vreme i družila sa Žizel. Čuveni sportista je više puta za Dan majki objavljivao slike svoje mame, i obe bivše partnerke.

