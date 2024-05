OPREZ ZBOG NEVREMENA I DANAS, RHMZ SE VEĆ OGLASIO: Jedan deo Srbije posebno na udaru, a evo kog datuma konačno prestaju padavine

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na istoku zemlje padavina, od 20 do 40 mm, uz lokalnu pojavu grada. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a najviša od 20 do 25.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu umereno i potpuno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 24.

Upozorenje na obilnu kišu i pljuskove sa grmljavinom

foto: Printscreen/RHMZ

Kiša i plјuskovi sa grmlјavinom koji se danas očekuju na području Srbije lokalno će biti intenzivni u istočnoj polovini zemlјe, dok će u ostalim krajevima njihova čestina i intenzitet slabiti.

Hidrološko upozorenje

foto: Printscreen/RHMZ

Na Zapadnoj i Južnoj Moravi sa pritokama, kao i na Mlavi, Peku, Timoku, Jasenici, Kubršnici, Crnici, Belici, Lepenici, Lugomiru i Resavi do 24. maja vodostaji će biti u umerenom i većem porastu sa dostizanjem i prevazilaženjem upozoravajućih nivoa. Na bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su lokalna izlivanja.

Od subote (25. maj) delimična stabilizacija vremena

Za vikend i početkom sledeće sedmice delimična stabilizacija vremena - u većini mesta biće suvo uz duže sunčane intervale, a samo će još na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije biti uslova za kratkotrajne plјuskove sa grmlјavinom. Za vikend će u košavskom području ponovo duvati umeren do jak jugoistočni vetar.

Upaljen meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

U Srbiji je danas na snazi žuti i narandžasti meteo alarm zbog grmljavine i kiše. Narandžasto upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe..