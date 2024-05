U NAREDNA 2 SATA PLJUSKOVI SA GRMLJAVINOM! Najnovije upozorenje RHMZ na vremenske nepogode: Biće i grada i olujnog vetra

do 26 stepeni

U naredna dva sata na području istočne Srbije lokalna pojava plјuskova sa grmlјavinom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u drugom delu dana lokalno biti i izraženiji uz grad i veću količinu padavina, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U donjem Podunavlju duvaće jugoistočni vetar, u Vojvodini i na Kosovu i Metohiji zapadni i jugozapadni, a u ostalim delovima Srbije biće promenljivog smera, slabog do umerenog intentizeta, a u zoni pljuskova jak ili olujni. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša od 22 do 26 stepeni Celzijusa.

foto: Pritnscreen/RHMZ

U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, povremeno s kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji posle podne u pojedinim delovima grada mogu biti i izrženiji. Vetar slab i umeren, promenljivog smera, u zoni pljuskova pojačan. Najniža temperatura oko 17, a najviša oko 25 stepeni.

Upozorenje na vremenske nepogode

"Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju danas posle podne i uveče lokalno će biti praćeni gradom, olujnim vetrom, ali i većom količinom padavina za kratko vreme (od 20 do 40 mm, lokalno i više).

foto: Pritnscreen/RHMZ

U četvrtak se prognozira da oblast sa najvećim rizikom od obilnih plјuskova bude istočna Srbija, dok će u ostalim krajevima intenzitet i čestina grmlјavinskih razvoja slabiti", upozorio je RHMZ rano jutros.

Hidrološko upozorenje

foto: Pritnscreen/RHMZ

"Na gornjim tokovima Zapadne i Južne Morave sa pritokama, kao i na Mlavi, Peku, Timoku, Jasenici, Kubršnici, Crnici, Belici, Lepenici, Lugomiru i Resavi tokom 22. i 23. maja vodostaji će biti u umerenom i većem porastu bez prevazilaženja upozoravajućih nivoa. Na bujičnim vodotocima ovih slivova moguća su lokalna izlivanja", navodi se u upozorenju.

Upaljen meteo alarm

foto: Pritnscreen/RHMZ

U celoj Srbiji, izuzev Bačku, na snazi je meteo alarm zbog kiše i grmljavine. Narandžasto upozorenje je upaljeno za gotovo ceo prostor naše države, sem u Sremu i na KiM gde je na snazi žuti meteo alarm.

Ovo naranžasto upozorenje znaći da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.