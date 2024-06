UŽIVO, NAJNOVIJI PODACI O IZBORIMA U SRBIJI Oglasio se GIK: Nije bilo većih sukoba na biračkim mestima,prvi rezultati oko 22 sata

Izbori 2024 Podaci ažurirani: 02.06.2024. Rezultati Beograd Novi Sad Niš 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - BEOGRAD SUTRA ALEKSANDAR VUČIĆ - BEOGRAD SUTRA 0% 2. RUSKA STRANKA-SRBI I RUSI BRAĆA ZAUVEK! RUSKA STRANKA-SRBI I RUSI BRAĆA ZAUVEK! 0% 3. GRUPA GRAĐANA: ĆALE OVO JE ZA TEBE - PETAR ĐURIĆ ĆALE OVO JE ZA TEBE 0% 4. GRUPA GRAĐANA-ZA ZELENI BEOGRAD-KAD AKO NE SAD-DR DEJAN ŽUJOVIĆ ZA ZELENI BEOGRAD - KAD AKO NE SAD 0% 5. 1 OD 5 MILIONA - BEOGRADSKI FRONT - RITAM GRADA, DUŠAN TEODOSIJEVIĆ GRADONAČELNIK 1 OD 5 MILIONA 0% 6. BIRAMO BEOGRAD - DOBRICA VESELINOVIĆ - MILOŠ PAVLOVIĆ BIRAMO BEOGRAD - DOBRICA VESELINOVIĆ 0% 7. MI SNAGA NARODA, PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ MI SNAGA NARODA, PROF DR. BRANIMIR NESTOROVIĆ 0% 8. NARODNA LISTA - KLjUČ ZA POBEDU NARODNA LISTA - KLJUČ ZA POBEDU 0% 9. BEOGRAD NAŠ GRAD - VASILIOS PROVELEGGIOS - MARIJANA IVOVIĆ VUKOTIĆ - DR FERID BULIĆ - KOALICIJA SNAGA JASMINKO HADžISALIHOVIĆ ... BEOGRAD NAŠ GRAD - KOALICIJA SNAGA 0% 10. UNIJA ROMA SRBIJE- ZA BEOGRAD UNIJA ROMA SRBIJE - ZA BEOGRAD 0% 11. BEOGRAD JE SVET(A) - STRANKA PRAVDE I POMIRENjA - USAME ZUKORLIĆ / BEOGRAD JE SVET(A) - STRANKA PRAVDE I POMIRENJA - USAME ... BEOGRAD JE SVET(A) - STRANKA PRAVDE I POMIRENJA 0% 12. DR SAVO MANOJLOVIĆ - I JA SAM BEOGRAD - KRENI-PROMENI I JA SAM BEOGRAD - KRENI PROMENI 0% 13. SAŠA RADULOVIĆ - DOSTA JE BILO (DJB) - REŠENjE ZA PROMENU DOSTA JE BILO (DJB) - REŠENJE ZA PROMENU 0% 14. MI - GLAS IZ NARODA MI - GLAS IZ NARODA 0% 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - NOVI SAD SUTRA ALEKSANDAR VUČIĆ - NOVI SAD SUTRA 0% 2. VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - DR. PÁSZTOR BÁLINT - SAVEZ VOJVODJANKSIH MADJARA - DR BALINT PASTOR SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA 0% 3. RUSKA STRANKA - SRBI I RUSI BRAĆA ZAUVEK! RUSKA STRANKA - SRBI I RUSI BRAĆA ZAUVEK! 0% 4. ISTINA - ADAVIERA - IVANA VUJASIN ISTINA - ADAVIERA 0% 5. SASVIM DRUGA PRIČA - GRAD GRAĐANIMA SASVIM DRUGA PRIČA - GRAD GRAĐANIMA 0% 6. ZA PRAVE STVARI PODRŽI GARI ZA PRAVE STVARI PODRŽI GARI 0% 7. NOVI SAD GLAVNI GRAD VOJVODINE - POKRET AUTONOMIJA - ALEKSANDAR ODžIĆ NOVI SAD GLAVNI GRAD VOJVODINE 0% 8. DR SAVO MANOJLOVIĆ - I JA SAM NOVI SAD - KRENI - PROMENI I JA SAM NOVI SAD - KRENI PROMENI 0% 9. VOLIM NOVI SAD - SRPSKI POKRET DVERI, IVANA STOJANOVIĆ - NARODNA STRANKA, ALEKSANDAR MAKSIMOVIĆ - POKRET ŽIVIM ZA SRBIJU, ... VOLIM NOVI SAD - DVERI, NS, ŽZS 0% 10. SLOVAČKA DEMOKRATSKA LIGA - SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ LIGA - ŽELMIRA PRIVIZER SLOVAČKA DEMOKRATSKA LIGA 0% 11. UDRUŽENI ZA SLOBODAN NOVI SAD - SRPSKA KOALICIJA NADA (NOVI DSS, POKS) - STRANKA SLOBODE I PRAVDE, NARODNI POKRET SRBIJE, ... UDRUŽENI ZA SLOBODAN NOVI SAD 0% 12. HEROJI - MIŠA BAČULOV HEROJI - MIŠA BAČULOV 0% 13. ĆALE OVO JE ZA TEBE - PETAR ĐURIĆ ĆALE OVO JE ZA TEBE 0% 14. SAŠA RADULOVIĆ - DOSTA JE BILO (DJB) - REŠENjE ZA PROMENU DOSTA JE BILO (DJB) - REŠENJE ZA PROMENU 0% 1. ALEKSANDAR VUČIĆ - NIŠ SUTRA ALEKSANDAR VUČIĆ - NIŠ SUTRA 0% 2. BIRAMO NIŠ - ĐORĐE STANKOVIĆ BIRAMO NIŠ - ĐORĐE STANKOVIĆ 0% 3. UJEDINjENI-NADA ZA NIŠ-MIODRAG STANKOVIĆ-NOVA DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE-NIŠ,MOJ GRAD-NARODNA STRANKA-SOCIJALDEMOKRATSKA ... UJEDINJENI - NADA ZA NIŠ 0% 4. GRUPA GRAĐANA „DR DRAGAN MILIĆ“ GRUPA GRAĐANA „DR DRAGAN MILIĆ“ 0% 5. RUSKA STRANKA - RUSIJA I NIŠ U SRCU! - TIHOMIR PERIĆ RUSKA STRANKA - RUSIJA I NIŠ U SRCU 0% 6. BOJAN AVRAMOVIĆ - NE DAMO NIŠ NE DAMO NIŠ 0% 7. ZA NAŠ NIŠ - PETAR BOGIČEVIĆ - KOALICIJA SNAGA ZA NAŠ NIŠ - KOALICIJA SNAGA 0% 8. DR SAVO MANOJLOVIĆ - I JA SAM NIŠ - KRENI - PROMENI I JA SAM NIŠ - KRENI PROMENI 0% 9. UJEDINjENI ZA SELO I GRAD - BUDIMO NA ČISTO UJEDINJENI ZA SELO I GRAD - BUDIMO NA ČISTO 0% 10. GLAS NARODA JE SNAGA NARODA GLAS NARODA JE SNAGA NARODA 0% 11. NIŠ NAŠ GRAD - BRANISLAV BANE JOVANOVIĆ - NOVO LICE SRBIJE- MILOŠ PARANDILOVIĆ NIŠ NAŠ GRAD - NOVO LICE SRBIJE 0% Kliknite za celokupnu statistiku Izvor: IPSOS/CESID

U Srbiji su danas održani lokalni izbori u 89 gradova i opština, među kojima su Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, Valjevo, kao i u većini vojvođanskih opština.

U Beogradu je do 19 časova glasalo 42,2 odsto birača, a u Novom Sadu 46,3.

Kada je reč o Nišu, prema procenama, na birališta je izašlo 44,4 odsto birača.

Kako je protekao izborni dan pogledajte OVDE.

20.40 - U Sremskoj Mitrovici do 20 časova glasalo 50 odsto birača Na teritoriji Grada Sremska Mitrovica do 20 časova glasalo je 50 odsto od ukupnog broja upisanih birača. Rezultate izlaznosti saopštila je Gradska izborna komisija. Biračka mesta u Sremskoj Mitrovici zatvorena su 20 časova.

20.30 - Prvo oglašavanje GIK-a

U Gradskoj izbornoj komisiji u 20 i 30 je počela konferencija za medije nakon današnjeg izbornog dana.

Iz GIK su rekli da nije bilo većih sukoba na samim biračkim mestima.

- Čitali smo komentare da je bilo problema, ja moram da kažem da je samo jedno biračko mesto otvoreno posle 7 sati, to je na Čukarici, i to je rešeno za 15 minuta - rekli su iz GIK.

Dodaju da su sva ostala biračka mesta otvorena u skladu sa zakonom.

- Tokom dana smo vas izveštavali o izlaznosti. Za 20 sati nemamo informaciju, nju ćemo znati na osnovu zapisnika biračkih odbora i to će biti konačna izlaznost.

20.00 - U izborni štab SNS stigli su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić

Predsednik Vučić je na pitanje novinara opozicionih medija rekao da niko danas nije tukao narod.

- Tuku batinaši poštene ljude iz SNS, jer ne mogu da pobede. I večeras ćemo da pobedimo još ubedljivije. Zapamtite, ja vam uvek kažem istinu. Kao i za Real Madrid što sam vam rekao - poručio je Vučić.

Foto: Zorana Jevtić

Tokom dana glasali su političari i predstavnici izbornih lista

Aleksandar Vučić

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić glasao je na biračkom mestu 140 u Novom Beogradu, na adresi DV "Tesla - Nauka za život".

Predsednik Vučić je na glasanje došao sa suprugom Tamarom.

Foto: Zorana Jevtić

Miloš Vučević

Premijer Miloš Vučević, glasao je u 9 sati na biračkom mestu broj 188 u Mesnoj zajednici "Narodni heroji" u Majevičkoj ulici. Na glasanje došao sa suprugom Majom i sinovima.

foto: Printscreen/Instagram

Ana Brnabić

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i Potpredsednica Glavnog odbora SNS glasala je jutros na Savskom vencu u Školi za dizajn.

Brnabić je izjavila da su današnji izbori praznik demokratije i poručila da je važno da u ovim okolnostima i izazovima pred nama imamo jedan tim koji od lokala preko Republike do predsednika Republike, vodi Srbiju.

- Kao neko ko vodi Srpsku naprednu stranku za Beograd i kao potpredsednik stranke, nadam se da ćemo ostvariti ubedljivu pobedu u Beogradu i u svim ostalim lokalnim samoupravama gde se održavaju izbori - rekla je Ana Brnabić nakon glasanja na biračkom mestu u Školi za dizajn na Savskom vencu.

Pozivam sve da prihvate rezultate kakvi god bili, da se formiraju institucije na lokalu i da nastavimo da radimo, poručila je Brnabićeva.

foto: Damir Dervišagić

Aleksandar Šapić

Potpredsednik Glavnog odbora SNS i kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić glasao je jutros na Novom Beogradu.

Šapić je glasao u OŠ "Borislav Pekić" na Bežanijskoj kosi, na biračkom mestu broj 119.

- Obavio sam svoju građansku dužnost pozivam i Beograđane da to takođe urade. Neka glasaju po sopstvenoj savesti, kao i uvek, za one za koje veruju da će učiniti da njihov grad bude bolji, uspešniji i napredniji. Duboko verujem da će, nakon ovih izbora, konačno da se završi stanje u kojem se Beograd nalazi poslednjih osam meseci, stanje koje naša prestonica ne poznaje u svojoj istoriji. To je jedna vrsta vanrednog stanja kroz Privremeni organ i privremeno finansiranje. Uveren sam da će Beograd krenuti da živi normalnim životom i da će u naredne četiri godine doživeti svoje najveće kvalitativne i infrastrukturne promene u poslednjih nekoliko decenija. Našim sugrađanima želim srećan izborni dan i neka pobedi onaj koga Beograđani budu želeli - izjavio je Šapić.

foto: Nemanja Nikolić

Siniša Mali

Ministar finansija Siniša Mali glasao je na Zvezdari u Beogradskoj poslovnoj školi na biračkom mestu broj 2.

Potpredsednik Vlade Srbije, ministar finansija i potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Siniša Mali izjavio je danas da je glasao za listu "Aleksandar Vučić - Srbija sutra", jer je to, kako je naveo, glas za bolju budućnost Srbije."To je glas za ekonomski rast, veće plate i penzije, za mir i za stabilnost", kazao je Mali novinarima nakon glasanja na biračkom mestu broj 1 u Gradaskoj opštini Zvezdara, u Visokoj poslovnoj školi u Beogradu. On je naveo da je SNS pred građane Srbije izašla sa konkretnim planovima kao što je projekat "Skok u budućnost - Srbije 2027" i specijalizovana svetska izložba "EXPO 2027" u Beogradu, koje je ocenio kao razvojnu šansu za državu, jer donose 323 projekta i ulaganje od 17,8 milijardi evra. "Nama vlast, nama osvajanje mandata nije nagrada, to je samo velika odgovornost i veća obaveza da slušamo građane, da brinemo o njima i da im obezbedimo lepšu budućnost", kazao je Mali.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Ivica Dačić

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić glasao je jutros i tako ispunio svoju građansku dužnost.

Ivica Dačić je sa porodicom došao na glasanje, a njegova ćerka Andrea glasala je prvi put. Oni su glasali na biračkom mestu na Dedinju.

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je da su današnji izbori od nacionalnog značaja.

Dačić je posle glasanja u Mesnoj zajednici Dedinje rekao da je zbog izazova sa kojima se Srbija suočava SPS izašao na izbore u koaliciji sa drugim strankama.

Da bi Srbija imala adekvatan odgovor na sve pritiske potrebno je da bude jaka, a takva može da bude samo ako je jedinstvena, rekao je Dačić.

foto: Damir Dervišagić

Milica Đurđević Stamenkovski

Ministarka u Vladi Srbije i predsednica Srpske stranke Zavetnici, Milica Đurđević Stamenkovski, glasala je na biračkom mestu broj 34, OŠ "Janko Veselinović".

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Marko Đurić

Potpredsednik Glavnog odbora i član Predsedništva SNS Marko Đurić glasao je jutros na Vračaru.

Đurić je svoju građansku dužnost obavio u vrtiću "Biser" na biračkom mestu broj 11.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je danas da se na lokalnim izborima ne odlučuje samo o budućnosti gradova i opština, već i o pravcu ukupne državne politike.

"Danas ljudi odlučuju ne samo o Srbiji danas, već o Srbiji sutra, o Beogradu sutra, svim našim gradovima u budućnosti. Izuzetno je važno da dobijemo političko okruženje u kome će naše lokalne samouprave skladno funkcionisati sa republičkim nivoom vlasti, što će, nadam se i verujem, omogućiti da realizujemo viziju koju je zacrtao predsednik Aleksandar Vučić", objavio je Đurić na Instagramu, nakon glasanja na biračkom mestu broj 11 na Vračaru.

foto: MSP

Vizija predsednika Srbije, kako je dodao, podrazumeva rast životnog standarda građana, prosečnu platu od 1.400 evra do 2027. godine, 10 novih autoputeva, dve nove brze pruge.

"Podrazumeva nastavak one vrste i one dinamike ekonomskog razvoja zbog koga smo toliko ponosni i kada predstavljamo Srbiju u svetu, zbog toga što predstavljamo jednu zemlju koja je za manje od jedne decenije udvostručila svoj bruto društveni proizvod", rekao je Đurić, potpredsednik Glavnog odbora i član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Đurić je naglasio da je danas izbor za skladno funkcionisanje opština, gradova i republičkog nivoa vlasti, za dalji ubrzani razvoj svih gradova. "Danas je praktično praznični dan, u kome se ogromnom većinom opredeljujemo za zajedničku budućnost i za Srbiju sutra", poručio je Đurić.

Savo Manojlović

Manojlović je jutros glasao na biračkom mestu 44. u Dečjem vrtiću "Cerak".

foto: Ataimages/Antonio Ahel

