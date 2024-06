VUČIĆ PORUČIO IZ ŠTABA SNS: Ubedljiv trijumf liste "Srbija sutra", svuda je OGROMNA RAZLIKA! Čeka nas TEŽAK RAD I POSAO

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz štaba SNS nakon današnjeg izbornog dana.

- Rekao bih više od godinu dana trajali su stravični pritisci vezani za nacionalne i parlamentarne izbore. Za sve izbore. Imali smo većinu i u decembru, ali smo smatrali da to nije dovoljan legimitet - rekao je on.

Sada umesto 54 mandata, imamo 62 ili 63, dodaje on.

- U Beogradu će naša lista imati 52 odsto glasova, to nije broj mandata već procenat glasova. Ali ono što je za mene najubedljivija pobeda, to je u Pećincima. Na izlaznost od 78 odsto osvojili smo 86 odsto glasova. Neverovatna je pobeda i u Novom Sadu - kazao je on.

Čestitao je Šapiću, kao i profesorki Turkulov.

foto: Video plus

- 45 mandata, skoro 53 odsto glasova dobiti u Novom Sadu, to je neverovatno - dodao je Vučić na šta je pozdravljen aplauzom.

U Novom Sadu su izlazili u dve ili tri kolone, i izlaznost je bila pristojna.

- U Nišu je bila najteža politička utakmica. Tamo ćemo verovatno imati tri mandata više za većinu. Biće 32 prema 29. Moj će predlog biti da se u Nišu razgovara i vidi kako da se problemi u buduće rešavaju. Jedna je lista grupe građana dobila čak 22 odsto glasova, dr Milića, to nisu dobile opozicione stranke. To moramo da poštujemo - dodaje Vučić.

Kaže da je u Subotici lista SNS dobila preko 50 odsto glasova, i da je to sjajan rezultat.

- A naši partneri iz SVM 27 odsto glasova. Mi imamo zajedno 77 odsto glasova! Svuda su pobede preko 63, 64, 65 odsto glasova - ističe on.

foto: Printscreen/Video Plus

Predsednik kaže da je u Beogradu interesantno kako će se razvijati situacija u dve opštine.

- U svim ostalim, u 15 sigurno imamo većinu. Još brojimo Vračar, tamo je ubedljiva pobeda. Samo je pitanje, jedan mandat gore ili dole. Još se broje opštinske liste - rekao je Vučić.

Kaže da je tužno gledati napade na kol centre, i da je to ne samo normalno, već i poželjno u svakoj demokratskoj zemlji.

- To i naši protivnici rade. Jedino pitanje je da li smo platili zakup prostorija. Ako jesmo, to je strašno što ste radili ceo dan. Sajle prikopčavate na automobile i uništavate telefonske centre. Pa mi ih imamo na hiljade. Mi se ozbiljno spremamo za izbore - istakao je predsednik.

Vučić dodaje da je pred vladajućom većinom ozbiljan posao, pre svega rad na pripremi Ekspa.

- Mi u Beočinu imamo 81 odsto glasova, u Vršcu 68 odsto. Grocka 70 odsto glasova, u Bečeju 81 odsto zajedno sa Mađarima. U Bosilegradu 95,9, na sto odsto prebrojanih - kazao je predsednik, i pozdravljen je aplauzom.

foto: Printscreen/Video Plus

Predstoji nam težak rad i mnogo problema, kazao je on.

- Užasni problemi, tiču se spoljnopolitičke situacije. Moramo čuvati našu zemlju, mir i slobodu. Zamolio bih vas i da pružite ruku našim političkim protivnicima. Da pokažete poštovanje prema njima. Da tri puta u Nišu razmislite hoćete li sami, i kako ćete da vladate. To nije rezultat kao u Beogradu i Novom Sadu. U Novom Sadu ste imali mnogo novca uloženo protiv nas, a ostvarili smo ubedljivu pobedu. Opet, zahvalan sam Nišlijama na pobedi - istakao je Vučić.

Moram da kažem građanima Srbije jedno veliko hvala, rekao je predsednik.

- Kada smo prihvatili da izbori budu 2. juna, mnogo sam zahvalan Ani Brnabić što je pristala da spusti tenzije, i molim je da taj posao nastavi i ubuduće. Pomogao sam da se dobije još tri godine, da pokažemo ljudima šta možemo da uradimo. Da podignemo zemlju, da se ponosimo njom. Imate vremena da proslavite večeras, ali ne da budete bahati i da seirite - poručio je Vučić članovima SNS.

foto: Zorana Jevtić

Kaže da je i u Užicu bilo "gusto", kao i u Nišu.

- Kreni Promeni je u Nišu dobio tri odsto. Nisu oni za njega glasali zato što ga vole, već zato što im je bio draži od nekih drugih. Hvala ljudima u Srbiji za ogromnu podršku i ljubav. Posebno hvala damama koje su najviše glasale za listu Srbija sutra, one su uvek imale najveću odgovornost - zaključio je predsednik.

foto: Video plus

Predsednik SNS Miloš Vučević je zatim sipao šampanjac i nazdravio sa predstavnicima liste.