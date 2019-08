TAMARA ĐURIĆ IPAK NEĆE BITI DEO RIJALITI EKIPE! Konačno detaljno progovorila o Zadruzi 3! Ništa nije PREĆUTALA!

Tamara Đurić konačno je priznala da neće ući u "Zadrugu 3" kao učesnik, već kao jedan od voditelja ovog šoua, koji će u Belu kuću ulaziti sa zadacima za zadrugare.

"Ja ću raditi nešto što će se svima dopasti. Ljudi koji su želeli da me vide dugi niz godina će sada imati priliku da me gledaju, ali ne kao učesnika, već kao voditelja ovog formata i mislim da će biti jako zanimljivo. Ja ću ulaziti u kuću sa specijalnim zadacima za zadrugare i mislim da će se to sve, kako je zamišljeno, svima dopasti", ispričala je Tamara.

Ona je, takođe, bacila oko na listu učesnika koji se spremaju za ulazak u kuću u Šimanovcima i, kako kaže, veoma je zadovoljna pažljivim odabirom. Inače, ona prati ovaj rijaliti od samog početka i ne krije svoje oduševljenje.

"Pratila sam i prvu i drugu 'Zadrugu', odlično sve to izgleda, tamo ima svega i ovo je sa razlogom najgledaniji format na ovim prostorima. Ovo je jedan zabavni i kulturni i edukativni program, neko ga doživljava ovako ili onako, ali ja ga gledam kao sjajan program za mlade", istakla je ona, pa dodala da ne planira nikome da "na silu bude autoritet", te da se nada da će se rijaliti ekipa lepo ponašati, makar kada ona bude bila tu.

Odmah zatim, pozdravila je buduće ukućane Bele kuće.

"Budite najbolji što možete, nije mala stvar biti deo jednog takvog projekta, meni je učešće u 'Farmi' donelo mnogo toga i to je moj savet njima, da se pokažu onakvim kakvi jesu. Probajte da budete pametni i da nadmudrite jedni druge", zaključila je Tamara.

