SARAJLIJI ALENU OMERBAŠIĆU OVA ŽENA BILA JE SVE NA SVETU! Harmonikaš koji je tragično nastradao umeo je da rasplače samo govoreći O NJOJ!

Sarajlija Alen Omerbašić poginuo je jutros oko 3.30 sati na autoputu A1 kod Kaknja, u mestu Tičići. Za njega kažu da je kroz muziku umeo da prenese najlepše emocije po kijima će ga mnogi pamtiti, a zasigurno njegova, kako je umeo da kaže - "nana / nena / majka, u zavisnosti od toga kako je ko zove".

Jednom prilikom na društvenoj mreži Fejsbuk statusom je uspeo mnoge da rasplače, objašnjavajući koliko je voli, ceni i poštuje.

"Dobio sam danas marku od moje nane/nene/majke, zavisi kako ko zove. Iako sam zaposlen i imam svoja primanja, neki rituali su ipak ostali i ostaće do kraja života. I vrednija mi je ta marka od nane nego sve plate i platne liste jer ta 'marka' nekad mi je bila novčano velika, a danas... to ima toliko jaku sentimentalnu vrednost da nema mere. Volite i poštujte svoje nane/nene/majke!" pisao je on, dok su se emotivni komentari samo ređali.

Podsetimo, harmonikaš koji je svirao za "Dernek bend" izgubio je život na licu mesta za volanom BMW u povratku sa svirke iz Zavidovića, kao i vozač "škode" iz Kaknja. Prema prvim navodima tamošnjih medija, vozač "škode" u pijanom stanju kretao se suprotnom trakom i sudario se BMW. Od siline udarca, motori su ispali iz oba automobila. Uviđajne ekipe koje su izašle na mesto nesreće, navodi se, ne pamte prizor poput jutrošnjeg.

foto: Facebook Printscreen

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Facebook screenshot

