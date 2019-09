KARLEUŠA PORUČILA LUKASU DA ĆE SE PREDOZIRATI, ON JOJ BRUTALNO ODGOVORIO: Neko će se predozirati od droge, neko od ONE STVARI! (FOTO)

Brutalna svađa Ace Lukasa i Jelene Karleuše se ne zaustavlja! Nakon što je folker "obelodanio" da je JK imala odnose s gotovo svim kriminalcima u zemlji, ona mu je poručila da će se uskoro predozirati!

Nekada dobri prijatelji i kolege danas su na krv i nož. Lukasa žulja prijateljstvo između Karleuše i Lepe Brene, a još više ga nervira što mala od skandala brani vlasnicu "Granda" od folkerovih napada. Zbog toga je on nedavno posetio Narodnu biblioteku i uzeo iz arhiva brojeve Kurira u kojima je našao sve o svađama Karleuše i Brene. Jelena je bila ubeđena da Lukasa na ovo i dalje huška Ceca, kao i da mu je članke stare deset godina ona dala.

- Vidi... Aco... Ovaj pres-materijal od pre 10 godina koji sad objavljuješ sigurno nisi čuvao u sopstvenoj arhivi sve ove godine. Jasno je ko stoji iza tvojih napada, ko ti šalje članke od pre deceniju i ko doliva ulje na tvoju vatru od te "nafte". Je*aću ih ja kao i dosad. I da - u pravu si, ti i ja više nismo prijatelji. Aj sad stani, trulo je i niko ne želi da ratuje sa tobom. Pozz - napisala je Jelena na društvenim mrežama.

Lukas je na ovo reagovao veoma burno, pa je počeo da otkriva Karleušine tajne.

- Pošto me i dalje perfidno potcenjuješ, evo objašnjenja: ovo sa nalaženjem pres-materijala dobro znaš da samo ja mogu da smislim! Drugo, u našem gradu postoji Narodna biblioteka (raspitaj se čemu služi), tu je arhivirana sva štampa i dostupna svima! - počeo je on.

- Umesto da pretiš da ćeš nekog je*ati, obrati pažnju ko tebe je*e, da ne bi cela zemlja posle preživljavala tvoje "moralne traume". Ti pričaš nekome o moralu, pominješ kriminalce, sram te bilo! Hoćeš da napišem sa koliko si kriminalaca radila ono što sada pretiš da ćeš ti nekom raditi! Bedo pokvarena! Tebe nema ko više da je*e! - brutalan je bio Lukas.

On je ponovo dirnuo Jelenu u njenu slabu tačku - Cecu, i poručio joj da je ona pravi prijatelj.

foto: Marina Lopičić, screenshot

- Gusko jedna, zatvori se u sobu i ne izlazi nigde. I zaboravi i mene i Cecu, jer znaš šta, sve može da se desi ako me iznerviraš! Ovo je sve malo i ništa, toga si valjda svesna! Ostavi me na miru, i ne mešaj Svetlanu u ovo! Žena nema sa ovim ništa! Dobro znaš kakav sam kad me naljute! A sada si me samo malo žacnula! Nemoj da me naljutiš, teraj se bre više u ku*ac, otkači se od mene, inače ti dobro biti neće! A meni možeš da pišeš šta hoćeš, sve što ti meni možeš da uradiš manje svrbi nego ujed komarca! - završio je Lukas.

Jelena na ovo nije imala komentar, već je tek posle nekoliko sati napisala da će Acino preterano konzumiranje droge sve rešiti.

- Overdose (predoziranje) će sve rešiti - napisala je Jelena.

Posle nekoliko sati, Aca je odgovorio na to što mu je Karleuša želi smrt i to vulgarnom porukom.

- Neko će overiti od droge, a neko od ku*ca! Smrt je smrt, kako god - napisao je on.



Lukas obrisao sve objave

Neću da mi JK kvari profil! foto: Inatagram U međuvremenu, Lukas je obrisao sve objave upućene JK, uz obrazloženje da ne želi da mu kvare profil.

- Ko je trebalo da vidi objave, svakako je video i shvatio poruku. Nema potrebe da mi ove ružne slike i reči skrnave profil, a pogotovo ostanu za stalno iza slike mog najdražeg bića! Hvala i fanov ima JK na gostovanju i nadam se iskreno da se nećemo sretati više! Prijatno vam bilo. Lukas - napisao je on.

