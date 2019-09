OVO SU 4 VELIKE LJUBAVI ALENA ISLAMOVIĆA! Ženu je upoznao kad joj je bilo 16, sa njom je dobio 2 ĆERKE, ali malo ko zna kad mu je još SRCE TUKLO KAO LUDO!

Rokenrol zvezda Alen Islamović rođen u malom selu pored Bihaća, uz bistru, zelenu reku Unu. Ovaj muzičar tu je završio osnovnu i srednju školu, ali i upoznao svoju tada šesnaestogodišnju devojku Marijanu. Kasnije, ona je postala njegova žena, a zajedno u braku dobili su dve ćerke, Unu i Laru. One su sada odrasle žene koje su Alenu podarile dva unuka.

Sa druge strane, u Alenovom životu postoje čak četiri najveće ljubavi, a poznat je i njihov redosled - porodica na privom mestu, a za njom rokenrol, zatim lešnici i tenis!

Posebno mesto u njegovom srcu svakako imaju i unuci za koje, kako kaže, uvek mora da ima vremena.

Kako se snalazite kao deda?

"Kao i svaki ponosni deda. Unuci me obožavaju, a stariji sa mnom čak i svira, ima bubnjeve. Moram za njih imati vremena", ispričao je on u jednom intervjuu koji je dao nakon nastupa u okviru ovogodišnje Velikogospojinske svečanosti u Titelu.

Tom prilikom, inače, govorio je i o svojoj bogatoj karijeri, prisećajući se momenata iz davne 1983. godine kada se priključio "Divljim jagodama".

"Divlje jagode su postale značajan jugoslovenski bend, a ja sam kao frontmen benda bio čovek koji je bio izložen i kojeg su kamere najviše snimale. Bio sam pevač koji se kvalitetom i načinom pevanja razlikovao od drugih pevača sa jugoslovenskog i balkanskog prostora. Raspon moga glasa je bio tri oktave i ono što smo mi u Divljim jagodama radili, više je ličilo na evropski i svetski stil nego na jugoslovenski i balkanski.To je za mene i Divlje jagode bila velika prekretnica. Snimili smo još tri albuma koji su prodati u 300 - 400.000 primeraka. Radili smo velike koncerte po velikim gradovima Jugoslavije, imali najbolje ozvučenje, poznate menadžere... Osamdesetčetvrte godine dobio sam poziv od Gorana Bregovića da pređem u Bijelo dugme, ali sam se tada nećkao jer sam sa Divljim jagodama imao plan da u Londonu snimimo nešto za svetsko tržište. Goran mi je veoma iskreno rekao da je to jako teško ostvariti jer je i on sam već nešto slično pokušao, a to su pokušali i YU grupa, Smak i neki drugi. Nije lako prodati Englezima neku rokenrol muziku sa Balkana i Jugoslavije, jer su oni bili ti koji su rokenrol izmislili. Mi smo krenuli u tu avanturu i ubrzo shvatili da od toga nema ništa. Godine 1986. od pokojnog Ipeta Ivandića saznao sam da Goran ponovo želi sa mnom neku saradnju. Tad se desio taj album 'Pljuni i zapjevaj moja Jugoslavijo' koji je doneo mnogo hitova, kao šta su 'Ajdemo u planine', 'Ružica si bila' i drugi..."

Na to da postoji podatak da ga je Bregović uzeo u grupu ne samo zbog toga što je lepo pevao i imao lepu facu, nego pre svega zbog toga što je bio normalan i neporočan mladić koji nije pio niti se drogirao, Alan je rekao:

"U ovom poslu, kao i svakom drugom, treba biti normalan. Ima mojih kolega koji su razorili tri četiri braka i to smatraju bogatstvom. Ja imam moju ženu koju sam upoznao kada je imala šesnaest godina. Ona mi je i danas žena. Izrodila mi je dve divne ćerke koje su moje najveće bogatstvo. Od njih imam dva unuka, ja sam najsrećniji deda na svetu."

foto: Dragana Udovičić

Na šaljivu primedbu da će mnoge žene i devojke biti iznenađene i razočarane saznanjem da je njihov ljubimac zapravo deda, on odgovara veoima smireno i ozbiljno:

"To je život! Godine idu, kotrljju se. Kad tad doći će vreme da potomci onoga koji je stvarao porodicu i brinuo da ostavi nešto iza sebe, budu ponosni naslednici."

Ponosan je na saradnju sa Lepom Brenom u njenom poslednjem filmu u kojoj su zajedno sa Vladom Kalemberom i Danijelom Popovićem, bivšom evrovizijskom zvezdom, snimili pesmu Jugoslovenka. Kako on kaže - "Mnogi smatraju da je 'Jugoslovenka' najlepša Brenina pesma".

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs, M.G/Ravnica, S.D/Foto: Nemanja Nikolić

Kurir