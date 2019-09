UZIMALA I PO 1.500 € NEDELJNO! Pevačica otišla u rijaliti pa rešila SVE PROBLEME!

Marina Perazić bila je velika zvezda osamdesetih, ali ne krije da je zbog problema s finansijama čak tri puta učestvovala u rijalitiju "Farma" - jednom u Hrvatskoj, a dva puta u srpskoj verziji, kada je došla i do superfinala.

"U jednom sam trenutku zapostavila karijeru jer sam se posvetila deci i taj mi je novac pomogao da rešim mnoge egzistencijalne probleme. Bila sam jako dobro plaćena, čak 1.500 eura nedeljno. Evo i sada me zovu da uđem u 'Zadrugu', ali ne želim to jer mi nije neophodno niti mi se sviđa koncept. Prioritet mi je briga za tatu. Ja to moram, moja je dužnost i obaveza. Želela bih da poživi još koju godinu. 'Farma' je još i imala nekog smisla, u ovim novim rijalitijima bilo bi me sram sediti za istim stolom s nekim osobama", poručuje Marina.

foto: Printskrin

Kurir.rs, M.G/Expresstabloid.ba/Foto: Printscreen

Kurir