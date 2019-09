BILA JE SEKS SIMBOL 80-IH, HVALILA SE DA JE BILA FATALNA ZA TROJICU POZNATIH MUŠKARACA! Jedan joj je napisao pesmu, drugi dobio 4 u krevetu, a onda su se oglasili ONI i usledeo je MUK (VIDEO)

Marina Perazić, dok je učestvovala u rijalitiju "Farma", javno je ispričala da je bila u vezi sa Vladom Georgievim, Momčilom Bajagićem Bajagom i Juricom Pađenenom.

Naime, Perazićeva je u rijaliti-šouu ljubavno umeće Georgieva ocenila četvorkom, izjavila da je bila u vezi sa Bajagom koji joj je, navodno, posvetio hit "Kad hodaš", i da je ona Pađenova neuzvraćena ljubav!

Nakon što ga je pohvalila da je dobar ljubavnik, Georgiev je reagovao.

foto: Dragan Kadić

"A što nije rekla da je to bilo pre 13 godina, a ne da pomisle ljudi da sam potpuno lud", istakao je Vlado.

Bajaga je tvrdio da koleginici nije posvetio pesmu „Kad hodaš".

"Nisam posvetio pesmu Marini Perazić! Ljudi ponekad misle da su pesme kao španske serije u kojima autori opisuju događaje iz svog života. Pravim pesme da bi bile lepe, mnoge stvari u njima sam izmislio", objasnio je vođa benda „Bajaga i instruktori".

foto: Sonja Spasić

Marina je izjavila da je Jurica Pađen prema njoj svojevremeno gajio simpatije.

"To su njene nebuloze, nikad nisam bio zaljubljen u nju. Znamo se dugo i sećam se šta je ona imala na sebi kad smo se upoznali, a ona je iz toga izvukla pogrešne zaključke. Mislim da je bila i sa Majklom Džeksonom, ali on to više ne može da demantuje", rekao je gitarista Pađen.

foto: Printscreen/Magazin IN

Marina Perazić bila je jedna od najlepših pevačica u Jugoslaviji, bila je u braku sa Ivanom Feceom Firčijem sa kojim je imala turbulentan odnos.

foto: Printscreen BalkanInfo

