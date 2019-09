LEPA BRENA PRIZNALA DA NIJE SVE IDEALNO U NJENOM BRAKU: Kad se svađam sa Bobom pazim da ga ne UVREDIM! Ovo SVAKI put uradi da bi se SMIRILA! ŠOK SAVET!

Lepa Brena priznaje da njen brak sa Bobom Živojinovićem nije idealan i da se sa suprugom ponekad posvađa. Najpopularnija pevačica bivše Jugoslavije napominje da u tim situacijama pazi da ne uvredi supruga i da je odavno naučila kad treba da spusti loptu.

- Mi živimo običan i normalan život kao i većina. Naše eventualne svađe ostaju u četiri zida, nećemo to sigurno činiti pred drugima ili medijima. Imamo i ovakvih i onakvih trenutaka, ali život vas natera da izbrojite do deset, da spustite loptu i da svaku stvar rešite finom pričom. Ko ima argumente, taj je u pravu. Ono što je najvažnije - nas dvoje smo uspeli da stvorimo svoj svet, negujemo svoj odnos, pažnju, poštovanje, ljubav... Živimo život kakav nama odgovara.

Je l' se dešava i kod vas da kažete u afektu nešto, pa se pokajete?

Čovek mora da pazi koje ružne reči izgovara jer se to pamti. One ostanu duboko urezane u srcu, pogotovo ako vam to kaže neko ko vam je mnogo blizak i do koga vam je stalo. Biram reči i trudim se da nikog ne povredim jer ne bih volela da to meni neko uradi, tu prvenstveno mislim na meni najbliže.

Ceo život smo pazili da ne izgovorimo nešto zbog čega ćemo se kasnije kajati. Želim da negujemo dobar odnos. Uostalom, Bobi i meni je lepo i kada smo sami, tad najviše i uživamo.

Ko je veći šaljivdžija od vas dvoje?

Boba definitivno. On je mnogo šarmantniji i duhovitiji. Zbija šale, zanimljiv je, drži pažnju i svi vole da ga slušaju, ma divan je! Sa druge strane, ja kad popijem čašu-dve vina, dosta sam opuštenija. Mislim da je svako raspoloženiji kad uzme neku čašicu.

Kako volite da se opuštate van kuće? Idete li na nastupe nekih kolega?

Sav repertoar koji se peva u našoj kući čine pesme koje znam ceo život. Da bih ostala negde van kuće dugo, taj neko mora dobro da peva i da ima poseban osećaj za muziku, da bude genije, da me nečim zadrži. Mnogo sam volela da slušam Šabana Šaulića. Tad sam imala ritual, spavam do 10-11 uveče jer znam da će njegov merak, duša i emocija da se dese oko jedan-dva posle ponoći. Volela sam da to sačekam i u tome da uživam. On je bio jedan, jedinstveni neponovljiv. Sa Šabanom je uvek bila neka čarolija. Pevao je suptilno, nežno, lepo...

A koje koleginice volite?

Mnogo volim da slušam Mariju Šerifović. Ona ima tu posebnu energiju. I Ana Bekuta je moj favorit. Ta žena ima takvu emociju i boju glasa da je to nešto neverovatno.

Kako gledate na titule na estradi, poput folk ili pop dive, kraljice, carice...?

Svi se otimaju za te stvari, a ja to ne volim. Na ovim prostorima je to izgubilo smisao, značaj, težinu... Mislim da su najbolji oni koji su nekrunisani. To su ljudi kojima nije ni stalo da ih titulirate. Oseća se i zna se ko je fenomenalan. Ljudima koji su doživeli sve što treba u našem poslu nije potrebna nikakva titula i ta vrsta poltronisanja. Oni to ne vole jer su svesni sebe. Takvi ljudi ne vole, kao i ja, nepotrebne nagrade, tek tako izmišljene i dodeljene. Bez toga možemo i sjajno funkcionišemo. Zna se ko smo i šta smo. Svi iz mog okruženja znaju da imam averziju prema tim caricama i kraljicama.

Da li su vam onda drage, na primer, titule najbolja majka ili baka na svetu?

Meni to ništa nije važno. Biti baka je prelpa titula. Ja sam Dominiku, Viktoriji i sada Aleksandru baka. U kući sam mama i ništa drugo. I to najbolja majka jer nemaju drugu, ja sam im jedina.

Nedavno je Dragana Mirković otkrila da od svih kolega sa estrade sa vama najviše voli da se čuje i pričate o temama koje nemaju veze sa poslom.

Dragana i ja smo počele da radimo otprilike u isto vreme - osamdesetih godina, i čini mi se da se najlepše neguju ta stara prijateljstva. Nas dve kada se čujemo najmanje pričamo o poslu i šoubiznisu. Za sve ove godine imamo toliko tema i, kao što je ona rekla, prošle smo mnogo dobrih, ali, nažalost, i loših stvari. Naravno da to ostaje među nama i nije za šire narodne mase. Dragana i ja pričamo i o ženskim stvarima, zdravlju, lepoti, gde će ko da ide, kako su deca...

Da li je postojao rivalitet među vama na početku karijere?

Ne, iako ljudi verovatno misle drugačije. Mi smo dosta vremena provele zajedno dok smo pravile karijere, svaka za sebe. I Dragana je kao i ja bila usamljena. Dok je običan svet išao u škole, na fakultete, izlazio, provodio se, zaljubljivao se i udavao, nas dve smo išle na koncerte i to je jedino što je bilo bitno. Viđale smo se eventualno na ručku, kada uspemo da nađemo slobodno vreme za to. Čak i to malo vremena volele smo da iskoristimo tako što bismo negde pojele sendvič, obule patike, digle noge uvisi tako se odmarale.

Baš nikad se niste posvađali?

Novinari su tada kao i danas imali bujnu maštu. Dragana i ja ne bismo imale toliko vremena da doživimo toliko anegdota i izmišljenih priča koje su objavljivane. Znalo se kako funkcionišemo. Ustaneš, našminkaš se, sedneš u autobus, ideš na koncert, pevaš i vratiš se u hotel. Sutradan putuješ u drugo mesto i tako u krug. Nas dve smo se ceo život smejale tim pričama.

Da li ste bili možda u njenom dvorcu u Austriji?

Nažalost, nisam imala prilike da ga posetim, ali ću otići kad budemo manje radile i imale više vremena za sebe i uživanje. To će se sigurno desiti.

Imali ste dosta problema sa zdravljem. Kako se sada osećate?

- Sa trombozom sam imala najviše problema. Otkad redovno idem na kontrole, zdravlje mnogo ozbiljnije shvatam. Vodim računa da se ne ugojim jer je mnogo teže skinuti dva nego 20 kilograma. U ovim godinama treba mi mnogo više vremena da se rešim viška nego ranije.

