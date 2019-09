SADA JE DOKAZANO! KARLEUŠA LAŽE, I TO MASNO! Evo kako je uhvaćena: Ovo je TOP 5 izmišljotina - Ćanda nije bio krimos, uplatila novac za Kraljevo... SVE, AL' ZAMALO!

Jelena Karleuša slagala je na sudu da verifikovana Fejsbuk stranica, s koje je uputila uvrede i pretnje Ognjenu Vranješu, ne pripada njoj, kao i da ona uopšte nema profil na toj društvenoj mreži.



Uzimajući u obzir to da je pevačica krivično tužena i da joj preti novčana globa, a možda i kazna zatvora do jedne godine (po članu 138 Krivičnog zakonika), razume se da je u tom slučaju spremna na sve, čak i da laže pred sudijom. To joj čak i zakon dozvoljava.

foto: Ana Paunković

Ali problem je u tome što Karleuša nije dobro razmislila pre nego što je dala svoj iskaz na ročištu. Nije računala na to da se vrlo lako može dokazati da sporna Fejsbuk stranica pripada njoj. To je za Kurir i potvrdio Ljuban Kovačević, partner ove društvene mreže za Srbiju.

foto: Privatna Arhiva

- Nažalost, moraću da demantujem navode gospođe Karleuše Tošić da verifikovana Fejsbuk stranica "Jelena Karleuša" ne pripada njoj. Ona je svojevremeno, prilikom zahteva za verifikaciju Fejsbuk naloga, priložila lična dokumenta, konkretno pasoš, kao dokaz da se radi o njoj, tako da dileme nema. Ukoliko ona sada tvrdi da stranica ne pripada njoj, postoji mogućnost da se verifikacija ukloni, ali uslov za to je da se lično obrati s takvim zahtevom. Takođe, imamo uvid u to da su lični nalozi njenih bliskih saradnika povezani sa spornom Fejsbuk stranicom - rekao je Kovačević.

foto: Ana Paunković

I zaista, na profilu Jeleninog menadžera i PR Zorana Birtaševića jasno piše da on upravlja stranicom "Jelena Karleuša". Svi koji su bar jednom ranije posetili tu stranicu znaju da je pevačica lično pisala statuse, objavljivala svoje fotošopirane slike, najave za predstojeće nastupe, ali i neke privatne detalje koji se odnose na članove njene porodice (pokojnu majku, ćerke, supruga). Takve stvari i podatke može da zna samo ona, eventualno njen menadžer.

Ali nije ovo prvi put da Karleuša biva uhvaćena u laži. Sada ćemo nabrojati samo neke od njih, one najveće.

LAŽ 1

Uplatila novac Kraljevu

Kad je grad Kraljevo 2010. pogodio razorni zemljotres, mnogo javne ličnosti pohvalile su se da su uplatile novčanu donaciju, a među njima bila je i Karleuša. Tadašnji gradonačelnik Ljubiša Simović demantovao je pevačicu.

foto: Damir Dervišagić

- Takav slučaj nije zabeležen. Ne znam odakle te informacije. Čak i da je anonimno uplatila taj iznos, a nije, verujte mi, to bi do sada bilo evidentirano - rekao je Simović, dodavši da je od javnih ličnosti samo Aca Lukas donirao 100.000 dinara.

LAŽ 2

Ćanda je bio biznismen

JK je pred kraj devedesetih bila verena za Zorana Davidovića Ćandu, vođu kriminalnog klana koji je izrešetan. Mesec dana pre ubistva Jelena je u medijima tvrdila da je njen dragi uzoran mladić, biznismen.



- Moj dečko se ne bavi poslom koji nosi opasnost da on ili neko s kim ima veze bude ubijen. Zoran je mlad i uspešan biznismen koji ima mladu i uspešnu devojku. Tako jeste i tako će ostati. Ne živimo u strahu da bi bilo šta ružno moglo da nam se dogodi. Bog čuva dobre, poštene i pametne ljude - rekla je ona.

foto: Dado Đilas, Damir Dervišagić

Pre nekoliko godina demantovao ju je njen otac Dragan Karleuša, kad je svedočio na suđenju za rasvetljavanje ubistva novinara Slavka Ćuruvije.



- Ćanda je bio sitni kriminalac koji je, nažalost, imao neku vezu s mojom ćerkom Jelenom. Video sam ga nekoliko puta, ali pre ovog događaja - rekao je on.

LAŽ 3

Uspeh na Ušću

Jelena i dalje tvrdi da je na koncertu na Ušću 2013. bilo 40.000 ljudi koji su kupili ulaznice, i pored toga što su je do sada demantovali svi koji su bili upućeni u organizaciju tog "spektakla".

- Nisam se pokajao što sam radio njen koncert. Na kraju je sve ispalo besplatno. Rekla je da će nam platiti, ali na kraju nije tako bilo. Pošto je prošla veoma loše, nisam hteo još i ja da joj stajem na muku. Ona je imala oko 25.000 ljudi na Ušću, ali je prodala mnogo manje karata - izjavio je tada Raka Marić, organizator njenog koncerta.

LAŽ 4

Madona je kopira

Početkom ove godine JK je objavila kako je kraljica popa Madona iskopirala njen nastup s hologramima kad je nastupala na dodeli Bilbordovih nagrada. Navodno je Karleuša takav spektakl imala još 2010. u "Ami Dži šouu", ali je istina brzo isplivala na videlo. Madona je ipak prva upotrebila holograme, i to pre skoro 15 godina.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković, Profimedia

- Madona je hologram, i to pravi, koristila još 2006. na dodeli Gremija, tako da, više sreće drugi put - glasila je jedna od poruka Karleušinih obožavalaca.

LAŽ 5

Živi preko puta engleske kraljice

Početkom 2010. na sva usta Karleuša je pričala kako se seli u Londonu, gde je njen muž Duško Tošić trebalo da igra fudbal, a da se njihov dom nalazi preko puta kraljevske palate.

foto: Zorana Jevtić, Dragan Kadić

- Konačno smo našli stan u elitnom delu Londona, a naši prozori gledaju na dom kraljevske porodice "Windsor Castle" - rekla je ona, a Tošić je mesec dana kasnije sasvim drugačije izjavio.



- Nećemo živeti u Londonu, nego u gradiću Portsmutu (120 km udaljen od Londona).

Kurir.rs/Ivan Ercegovčević/ Foto: Nemanja Nikolić

